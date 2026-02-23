Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2026 y la Resolución Nº 1882/CGE a partir de los segundos llamados, de corresponder.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día martes 24 de febrero, los cargos de Ascenso, y miércoles 25 de frebreroa las 08:15 horas, los cargos de suplencia de ingresos. Cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, en Escuela Nº 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”, sita en Alfonsina Storni e E. Bourband. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
DIRECTORA DE RADIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
CARGO DE DIRECTORA DE RADIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 3. En Reemplazo De Casse Valeria Cristina. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 19/03/2026. Turno Rotativo
DIRECTOR ESCUELA PRIMARIA DE JOVENES Y ADULTOS
UN CARGO DE DIRECTOR, Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos N°7 “Ramos Mejía” 2° categoría. Cargo Vacante por Jubilación de Sosa Nancy. Abierto. Módulos I Y II. Turno Mañana de 8 a 12 hs.
DIRECTOR 1ERA CATEGORIA
UN CARGO DE DIRECTOR 1° CATEGORIA. Escuela N°92 “Tucumán”. 1° Categoria. Cargo Vacante por Jubilación de Gomez, María Cristina. Abierto. Turno Rotativo de 7:30 a 12:30hs y 13:10 a 18:10hs.
DIRECTOR 4TA CATEGORIA
UN CARGO DE DIRECTOR 4TA CATEGORIA, Escuela N°11 “18 de Octubre”. 4ta categoría NINA – ARU rural-Ex Ruta N° 24 Loc. de San Justo. En reemplazo de Leiva Mariela. Licencia Artículo 16U Abierto. Turno Rotativo de 8 a 16 HS.
UN CARGO DE DIRECTOR 4TA CATEGORIA.
Escuela N°85 “Victoriano Montes”. 4° Categoria. Cargo Vacante por ascenso Resol.N°1200/22 y Ampliatorias de Silvia Monteverde. Hasta el 19/03/2026. 6°grado. Turno Mañana de 8 a 15 y 30 hs.
VICEDIRECTOR 2DA CATEGORIA
UN CARGO DE VICEDIRECTOR. Escuela N° 91 “La Pampa”. 2° Categoria. En reemplazo de Solano Paola Yanina. Licencia 16 U. Abierto. Turno Rotativo de 7 a 12 / 13 a 18hs.
DIRECTOR PU
UN CARGO DE DIRECTOR DE PU. Escuela N°26 “General Francisco Ramirez”. Cargo Vacante por Jubilación Res. N° 007419 de MARTINEZ, María Rosa. Abierto. Plurigrado. Turno Rotativo de 12:30 a 17:30 hs
UN CARGO DE DIRECTOR DE PU. Escuela N°39 ”José Gervasio Artigas”. En reemplazo de González, Silvana. Licencia LA. Hasta el 19/03/2025. De 1° a 6° grado. Turno Rotativo de 7.30 A 12.30
BIBLIOTECARIO/A:
UN CARGO DE BIBLIOTECARIO/A, Escuela N°9 “Matías Zapiola”. En reemplazo de Clavijo María Angélica. Licencia 12 A. Hasta el 19/03/2026. Turno Rotativo de 8 a 12 y de 13 a 17hs
MAESTROS/A DE ESCUELA JORNADA SIMPLE
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Normal “Mariano Moreno”, 1° Categoría. En reemplazo de Godoy Carla. Licencia 16Q hasta 31/3/2026. 1°”A” mañana, de 7 a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Normal “Mariano Moreno”. 1° Categoría. En reemplazo de Carmona Jesica Elizabeth. Licencia 16Q, hasta 11/2/2026. 4° grado, Turno Mañana, de 7 a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Normal “Mariano Moreno”; 1° Categoria. En reemplazo de Brun, Federico Ruben. Licencia 16 U 31/12/2026. 3° Grado “C”. Turno Tarde 13 a 18hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Normal “Mariano Moreno”. 1° Categoría. Cargo Vacante por Traslado Preferencial Crespín, Noelia. Resol. 1839/25 CGE. Abierto. 4º Grado, Turno Mañana, de 7 a 12hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Normal “Mariano Moreno”. 1° Categoria. Cargo Vacante por Autodesplazamiento de Fullini, Florencia Belen-Resol. en proceso. ABIERTO. 6º grado, Turno Mañana, de 7 a 12hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Normal “Mariano Moreno”. En reemplazo de Muñoz Fermina. Licencia Articulo 11 LAO. Hasta el 15/03/2026. 2° Grado, Turno Mañana de 07 A 12 hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. Cargo Vacante por renuncia de Denis Silvia. Abierto. 6to grado. Turno Tarde de 13 a 18 hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°2 “Juan José Viamonte”. 1° Categoria. Cargo Vacante por titularización de ascenso de Maggioni, Franco Andrés. Abierto. 5° Turno Mañana de 7:00 a 12:00hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°2 “Juan José Viamonte” 1°Categoría. Cargo Vacante por renuncia de Parra, María Fernanda. Abierto. 5° grado. Turno Mañana de 7:00 a 12:00hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela Nº3 “Justo José De Urquiza” 1º Categoría. En reemplazo de Reynoso Lorena. Licencia 16 U. Abierto. 5º grado. Tuno Mañana de 7:30 a 12:30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela Nº3 “Justo José de Urquiza”. 1° Categoria. En reemplazo de Tamburlini, Ana. Licencia 12 B. Hasta el 16/03/2026. 4º grado. Turno Mañana de 7:30 a 12:30hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela Nº3 “Justo José de Urquiza”. 1° Categoria. En reemplazo de Beredala Mónica. Licencia16 U. Hasta el 13/03/2026. 2º grado. Turno Mañana de 7:30 a 12:30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°4 “Benigno Teijeiro Martínez” 1° Categoría. En reemplazo de Legal Ana Silvina. Licencia 12B hasta el 13/3/2026. 2° grado, Turno Mañana, de 7:30hs a 12:30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE Escuela N°4 “Benigno Teijeiro Martínez”. 1°Categoria. En reemplazo de Ratto, Verónica Gisela. Licencia 16U. Abierto. 4to grado, Turno Mañana de 7:30 a 12:30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela Nº5 “Tomás de Rocamora”. 4° Categoria. En reemplazo de Amabella Rosas Almirón. Licencia 16U hasta 15/3/2026, 1er ciclo. Turno mañana, de 7:30 a 12:30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°6 Manuel Belgrano, 3° categoría. En reemplazo de Dominguez, Nadia Carolina. Licencia 13 A. Hasta el 15/03/2026. 3°grado. Turno Mañana de 7 a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°6 Manuel Belgrano, 3° Categoría. de Iuraka, Erica Bibiana DNI 22.409.332. Cargo Vacante Jubilación de Iuraka, Erica Bibiana. Abierto. 4° grado. Turno Mañana de 7 a 12hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°11 “18 de Octubre”, 4ta categoría. Cargo Vacante por Renuncia de Gatti María Elena. Abierto. 4to grado. Turno Mañana de 8,30hs a 12,30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°13 “Diego Fernández Espiro”. 3ra categoría. Cargo Vacante por Jubilación de Bouvet Marisa Amabelia. Abierto. 5º Grado. Turno Mañana de 7:00hs a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°16 “Bernardino Rivadavia”. 4° Categoria. En reemplazo de Rey Alma María Del Lujan. Licencia 16U. Abierto. 3ER Y 4TO grado. Turno Mañana. 7HS A 12HS.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°21 “Alberto Larroque”. 3ra categoría. En reemplazo Katusa, Flavia María, Licencia 16U. Abierto. 3er grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 h.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°21 “Alberto Larroque”. En reemplazo de Verbauvede, María Elisabeth. Licencia 16 “U” ABIERTO. 6to GRADO. Turno Mañana, de 7:15 a 12:15 h.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1°Categoria. En reemplazo de Cheres Jorgelina Patricia. Licencia Articulo 16 U. Abierto. 3er C grado. Turno Mañana de 7.10hs a 12.10hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1°Categoria Cargo Vacante Por Autodesplazamiento Res. N 1781/25 de WEISHEIM, Cristina del Valle. Abierto.1ero A grado. Turno Mañana de 7.10 a 12.10hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE Escuela N°36 “Esteban Echeverria”. 1°Categoria. Cargo Vacante Por Concurso de Ascenso en ESJA Res. N 3785/23. Abierto. 5to C Grado. Turno Mañana de 7.10 a 12.10hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1°Categoria En reemplazo de Heis Cristina Liliana. Licencia 16 U. Hasta el 19/03/2026. 6to grado. Turno Tarde de 12.30 a 17.30hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1°Categoria En reemplazo de Lind Silvina. Licencia 16 U. Hasta el 19/03/2026. 2do grado. Turno Tarde de 12.30 a 17.30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°47 “Maestro Isaías Torres”. 2da categoría. En reemplazo de Michel Yamila Desire. Licencia articulo 12b. Hasta el 13/03/2026. 3° grado. Turno Tarde de 13 a 18hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°88 “Buenos Aires”. 1° categoría. En reemplazo de Verónica Andrea Pontelli. Licencia 16 U. Abierto. 1°C grado Turno Tarde de 12:10 a 17:10hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE Escuela N°88 “Buenos Aires”. 1° categoría En reemplazo de Domínguez Gimena Rocio. Licencia 16 U. Hasta 17/03/2026. 2do Grado B. Turno Mañana de 7:00 a 12:00hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°88 “Buenos Aires”. 1° categoría. En reemplazo de María Rosana Ríos. Licencia 16 U. Abierto. 3er grado D- Turno Tarde de 12:10 a 17:10hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°88 “Buenos Aires”. 1° categoría. En reemplazo de Elija Daniela Troncoso. Licencia 12 B. Hasta 12/04/2026. 4to Grado. Turno Tarde de 12:10 a 17:10
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°88 “Buenos Aires”. 1° categoría. En reemplazo de Blanc Mabel. Licencia 12 A. Hasta 13/03/2026. 6to Grado D. Turno Tarde de 12:10 a 17:10hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°92 “Tucumán”. 1° Categoria. En reemplazo de Roa, Agustina. Licencia 13A. Hasta el 02/04/2026. 2do grado. Turno Tarde de 13:10 a 18:10.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Nº 93” Santiago. del Estero“ NINA 2da categoría. En reemplazo de Bonnot, María Victoria. Licencia 12 B. Hasta el 13/03/26. 4° grado. Turno Mañana de 7 a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N° 94 “Jujuy”. 3° Categoría. Cargo Vacante por Renuncia Galarraga Carina-Resol 1963/25 CGE. ABIERTO. 1° Grado. Turno Tarde de 13 a 18 Hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°94 “Jujuy”. 3° Categoría. Cargo Vacante por Jubilación de Bel Elda, RES. 7052. ABIERTO. 5° grado, Turno Tarde de 13 A 18 HS.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°94 “Jujuy”. 3° Categoría. En reemplazo de Noir María De Los Angeles. Licencia 16U. ABIERTO. 6° grado, Turno Tarde de 13 A 18 HS.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°109 “Juan José Millán”. 1° Categoría. En reemplazo de Leiva Verónica Liliana. Licencia 16º U. Hasta el 17/03/2026. 5° Grado. Turno Mañana de 7 a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°113 Maestro “Julio Cesar Soto” Nina. 2°Categoria. Cargo Vacante Por Jubilación de Acosta, María Cristina. Resol N°002057/25 Cjper. Cargo Abierto. 3ro Grado. Turno Mañana de 8 A 13 Hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°113 Maestro “Julio Cesar Soto”. 2°Categoria. En reemplazo de Romero, Silvia Andrea. Licencia Articulo 16U. Abierto. 5to grado. Turno Mañana, de 8 A 12 Hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°113 Maestro “Julio Cesar Soto”. Cargo Vacante Por Jubilación Expediente N° 024-27-14571193-8-974-000001 de Girardini Norma Beatriz. Abierto. 2do grado. Turno Tarde de 13 A 18hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da Categoria. En reemplazo de Domínguez Macarena Janet. Licencia Articulo 13. Hasta el 04/06/2026. 2do grado. Turno Tarde de 13 A 18hs.
CARGOS DE MAESTROS/A DE NIVEL INICIAL
UN CARGO DE MAESTRO NIVEL INICIAL UENI N°12 “Evita”. En remplazo de Carrizo Paola Yanina. Licencia 16 U. Abierto. Sala 4 y 5 años multiedad. Turno Mañana de 8 a 12 hs.
UN CARGO DE MAESTRO NIVEL INICIAL. Jardín Materno Infantil “Gurisitos”. En reemplazo de Valeria Ramirez. Licencia Artículo 12 A. Hasta el 13/03/2026. Sala 2. Turno tarde de 13 a 17hs
UN CARGO DE MAESTRO NIVEL INICIAL, Escuela N°2 “Juan José Viamonte”. 1°Categoria. En reemplazo de Cazaux Fabiola María. Licencia Articulo 14. Hasta el 13/03/2026. Multisala 3 y 4 años. Turno Tarde de 13 a 17hs.
CARGOS DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
CARGO DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. Escuela N°38 “Roque Sáenz Peña”. 2da Categoria. Cargo Vacante por renuncia de Ferrari María Florencia. Abierto. Turno Rotativo. Lunes 8.50 14.30, martes13.50 a 17.00, miércoles 9.40 a 11.10, jueves 13.50 a 17 y viernes 9.40 a 10.20 /13.50 a 16.10hs.
CARGOS DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL
CARGO DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL, Escuela N°88 “Buenos Aires”. 1° Categoría. Cargo Vacante por jubilación Perrouchoud, Nancy Resolución. 003371 CJPER. ABIERTO 1 a 6 to grado, Turno Tarde De 13:10 a 17: 10hs.
CARGO DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL. Escuela N°94 “Jujuy”. 3° Categoría. Cargo Vacante por Autodesplazamiento de Dening Melina. Abierto. De 1° a 6° grado, Turno Tarde.
CARGOS DE MAESTROS/A DE MODALIDAD JÓVENES Y ADULTOS
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos N°59 “Pablo Pizzurno”, 2° categoría. En reemplazo de Ogguier, Úrsula Marina DNI 25625348. Licencia 16U. Abierta. Módulo II y III. Turno Tarde de 14hs. a 18hs.
CARGOS DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TÉCNICO AUXILIAR PSICOPEDAGOGÍA PARA EOE, CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL Y TERAPÉUTICO. EOE Basavilbaso. Cargo Vacante por Jubilación de Magni Verónica, Resolución N°006651. ABIERTO. Turno Rotativo.
MAESTRO DE SECCIÓN DISCAPACIDAD INTELECTUAL. E.E.I Nº10 “Ovidio Decroly”, categoría Única. En reemplazo de Giménez Sofía. Licencia 13 A. Hasta el 02/06/2026. ALFABETIZACIÓN V. Turno Mañana de 8:00 HS a 12:00 HS.
UN CARGO DE MAESTRO DE SECCIÓN DISCAPACIDAD INTELECTUAL, Escuela Integral N°18 “Juan A. Marcó” – Categoría Única. Cargo Vacante por Jubilación Desideri, Bernardita. Abierto. 3° Grado, Turno Mañana de 8,30 a 12,30.
MAESTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL DE ESC. Y CENTROS DE EDUC. INT. Y/O TERAPEUTICOS Escuela Integral N° 18 “Juan A. Marcó” – Categoría Única. En reemplazo de Giorgi, Stella. Licencia 12 A. Hasta 13/03/2026. Taller de OVO. Turno Tarde de 12:30 a 16:30hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE SECCIÓN DISCAPACIDAD INTELECTUAL, Escuela Integral N° “18” Juan Alberto Marco En reemplazo de Pereira Estefania. Licencia 16U. Abierto. Turno Tarde de 12.30 a 16.30hs
CARGOS DE MAESTROS DE IDIOMAS
MAESTRO DE FRANCES, Escuela Normal “Mariano Moreno”. 1° Categoría. En reemplazo de Sosa Gisela Cintia Soledad. Licencia 12 A. Hasta el 13/3/2026. Turno Tarde. Lunes 13 a 14:20/Martes 13 a 14:20 /Miércoles 13 a 14:20/ Jueves 13:40 a 15:10/ Viernes 15:10 a 16:40 hs.