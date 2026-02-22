Concepción del Uruguay: Joven motociclista herido grave tras accidente cuando realizaba maniobras peligrosas

Según se confirmó a Génesis24, durante la madrugada de este domingo, se registró un grave accidente de tránsito en la zona de Avenida La Fraternidad, frente al Monumento a la República (conocido popularmente como «Monumento de las Manos»), que dejó como saldo un motociclista con lesiones de consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:50 horas. Según los datos recabados en el lugar, un joven de 18 años que circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc realizaba maniobras riesgosas.

En ese contexto, intentó sobrepasar por el medio a dos automóviles que circulaban en el mismo sentido: un Volkswagen Bora, conducido por un hombre de 33 años, y un Volkswagen Polo Track, al mando de un joven de 26 años.

Debido a la peligrosidad de la maniobra, el motociclista terminó impactando contra el espejo retrovisor de uno de los vehículos y el paragolpes del restante, perdiendo el control y cayendo sobre la cinta asfáltica.

En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias médicas Vida, que procedió al traslado inmediato del conductor de la moto hacia el hospital local.

Tras ser examinado por la Médica de Policía en turno, se confirmó que el joven sufrió una lesión de carácter grave, producto de una fractura en el quinto dedo de su mano izquierda.

Efectivos de la Comisaría Primera y de la División Criminalística trabajaron en el sitio del siniestro para realizar las pericias correspondientes. Por disposición de la justicia, se procedió al secuestro del motovehículo involucrado. Los conductores de los automóviles, en tanto, resultaron ilesos.

