Colón: Detenido tras robar un auto e intentar darse a la fuga

En horas de la madrugada, personal policial Dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a una vivienda ubicada en inmediaciones de Calle 19 correspondiente al Bº San Francisco, en virtud de un conflicto familiar.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al lugar, los efectivos observaron que el conductor de un automóvil marca Peugeot 408, color blanco, al advertir la presencia de la patrulla realizó una maniobra brusca en reversa, cayendo a una cuneta, logrando salir de la misma para luego darse a la fuga a una alta velocidad.

En ese momento, se logró identificar al conductor como un joven residente de esa ciudad de 19 años de edad, quien horas antes había sido trasladado por personal policial a los fines de su correcta identificación tras protagonizar un altercado familiar.

De forma inmediata, se implementó un operativo de búsqueda, logrando localizar el rodado en inmediaciones de Calles Durand y Tucumán, con el detalle que el conductor descendió velozmente e intentó huir a la carrera, siendo interceptado y reducido a escasos metros por los funcionarios actuantes.

Posteriormente, se entrevistó al titular del vehículo, quien manifestó que él mismo le había sido sustraído desde el exterior de su domicilio, donde se encontraba estacionado con la llave de encendido en su interior. Asimismo, se tomó conocimiento que el aprehendido minuto antes habría intentado sustraer un Motovehículo estacionado en el Hospital local, sin lograr su cometido.

Informados los pormenores a la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal Secuestro del vehículo y su posterior entrega al propietario, como así también el traslado y alojamiento del joven en sede policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente por el supuesto delito de Hurto en Flagrancia.

VILLA ELISA: PERSONAL POLICIAL RECUPERÓ MOTO SUSTRAÍDA

En la víspera, en virtud a una denuncia radicada por un ciudadano de 52 años de edad afincado en la ciudad de Villa Elisa, quien anoticiara la sustracción de su Motovehículo marca YAMAHA CRYPTON, hecho ocurrido en la madrugada de ese día, y llevado a cabo por desconocidos en circunstancias que el rodado se hallaba estacionado en el porche de su vivienda, sin medidas de seguridad; es que personal policial dependiente de la Seccional local se abocó inmediatamente al ilícito, iniciando las tareas investigativas pertinentes en pos de esclarecer el hecho y recuperar el bien en cuestión.

Como resultado del rápido accionar policial, se logró en primera instancia el hallazgo de las cachas laterales del rodado, descartadas detrás de una obra en construcción ubicada a unos 200 metros de la morada del damnificado, lo que permitió orientar las averiguaciones.

Posteriormente, y en el marco de la continuidad de las diligencias practicadas, tras un llamado telefónico de un vecino alertando sobre movimientos sospechosos en un camino vecinal, a unos 1.000 metros aproximadamente hacia el sur del Cristo de la Hermandad, al efectuar un rastrillaje minucioso en el sector, se logró localizar la Motocicleta interesada oculta entre los pastizales.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro del rodado, para posteriormente ser entregado al propietario, continuándose asimismo con las actuaciones de rigor a fin de establecer fehacientemente la autoría del hecho.

