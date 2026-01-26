lunes 26 enero 2026

Concepción del Uruguay: Momentos de tensión ante protesta de trabajadores portuarios

El conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay escaló a un nivel crítico. Trabajadores del SUPA local denuncian represión policial, sueldos que no llegan ni a la mitad del convenio nacional y la negativa de la empresa URCEL —de capitales uruguayos— a reconocer a la conducción gremial elegida democráticamente.

Ante el silencio y la falta de respuestas, los portuarios profundizaron las medidas de fuerza con paros y bloqueo de cargas, mientras las fuerzas de seguridad intervinieron dentro del predio portuario, generando momentos de máxima tensión.

Los trabajadores exigen el fin de la represión, el cumplimiento del convenio colectivo y el reconocimiento del SUPA local, y piden la urgente intervención de las autoridades provinciales y nacionales.

Crédito: Pato Becerra

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991