La provincia asegura la continuidad del programa de Seguridad Alimentaria

La dirección de Políticas Alimentaria aseguró la continuidad del programa de Seguridad Alimentaria, realizando dos jornadas de renovación de convenios.

En primera instancia, en la ciudad de Crespo, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini junto al director de Políticas Alimentarias, Pablo Alacino; renovaron los convenios con las localidades de Aldea Eigenfeld, Aldea Santa Rosa, Crespo, Gobernador Etchevehere, Oro Verde, Quebracho, Sauce Pinto, Seguí, Tezanos Pinto, Villa Fontana. Y luego, en la Comuna de Sauce Montrull, con las localidades de El Palenque, Villa Urquiza, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda.

El Programa Provincial de Seguridad Alimentaria de Entre Ríos tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos para personas en situación de vulnerabilidad social, utilizando la Tarjeta de Riesgo Social como herramienta principal.

Este programa busca fortalecer la alimentación y nutrición de las poblaciones más vulnerables a través de apoyos monetarios directos y complementarios, que se han incrementado para cubrir mejor las necesidades de familias y grupos específicos como celíacos, niños y adultos mayores.