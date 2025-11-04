Concepción del Uruguay: Falleció Pablo Ricardo Bartolozzi Durany (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025,SU ESPOSA: LAURA DANIELA PEIRAN, SUS HIJOS: VALENTINO Y SANTINO BARTOLOZZI, SUS HERMANOS POLÍTICOS: GERMÁN Y CARINA PEIRAN, SU TIA:ELAINE DURANY, DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS, PARTICIPA CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025, A LA HORA 13, CASA DE DUELO DÍAZ VÉLEZ 667, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 3442-310046.-
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))