Concepción del Uruguay: Secuestran armas de fuego y municiones tras allanamiento por causa de violencia de género

Según pudo saber Génesis24, personal de la Comisaría Segunda llevó a cabo un allanamiento en la tarde de hoy, en barrio Villa Itapé, en el marco de una causa por violencia de género, logrando el secuestro de un importante arsenal.

El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías N° 1. La causa se inició por la denuncia de una mujer de 43 años contra un hombre de 52 años.

SECUESTRO DE FUSILES Y MUNICIONES

Durante la diligencia se registraron las dependencias del inmueble y se hallaron y secuestraron un total de cinco armas y una gran cantidad de municiones:

Cinco fusiles: Entre ellos, modelos CZ 550, Remington Mod. 7400, y Mossberg, además de un rifle a gas y otro fusil Mauser, miras telescópicas.

Numerosa munición: Se secuestraron cartuchos de calibres .270, .30-06, .308 WIN y 7,62×51.

Se constató que el hombre de 52 años no es el titular registral de la totalidad de las armas secuestradas ni posee los permisos correspondientes para las municiones.

El imputado fue correctamente identificado y notificado de las medidas judiciales anexas, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

