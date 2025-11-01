Se secuestraron más de mil kilos de pescado en un operativo de fiscalización

En el marco de una causa por infracción a la Leyes Provincial de Pesca y de Protección del Dorado, personal de la dirección general de Prevención de Delitos Rurales de Concordia realizó un allanamiento que tuvo como resultado el decomiso de 1.087 kilos de pescado.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales Brigada Concordia, quienes mantienen un esquema coordinado de control y fiscalización de los recursos naturales en toda la provincia.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia vinculada a irregularidades detectadas el martes pasado por personal de la Brigada Villaguay, durante un control realizado sobre las rutas Provincial N° 20 y Nacional N° 18.

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Concordia, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Concordia, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Pesca N°4892 y a la Ley N° 11174 de Protección del Dorado, reglamentada por el Decreto N° 726/25.

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró cinco freezer, una balanza marca Systel, un martillo y una barreta de hierro, cuatro delantales blancos, una chaira, tres cuchillos de cabo blanco, un pilón azul, bandejas y cunetas plásticas, además de rollos de bolsas e internillos utilizados para el procesamiento y conservación del producto.

Como resultado del procedimiento se decomisaron un total de 1.087 kilos de pescado, de los cuales correspondían a 101 dorados (aproximadamente 1000 kg); 6 ejemplares de patí (35 kg), 22 sábalos despinados (22 kg) y 30 kg de retazos de boga.

Todo el material ictícola fue decomisado y destinado a su posterior desnaturalización, conforme lo establece la normativa vigente. Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos destacaron que este tipo de operativos son el resultado de una labor articulada entre las áreas de control y fiscalización provincial, orientada a preservar los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales y de pesca.