Concepción del Uruguay: Dos motos protagonizaron un choque y ambos conductores fueron hospitalizados

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial que involucró a dos motocicletas se registró esta mañana, resultando ambos conductores lesionados y trasladados al hospital local.

El hecho ocurrió a las 09:10 horas, en el cruce de Lacaba y Santa Teresita. Los vehículos involucrados fueron: una motocicleta Corven Triax 150cc, conducida por un hombre de 31 años, que circulaba por calle Santa Teresita en sentido Este a Oeste y el otro, una motocicleta Motomel Blitz 110cc, conducida por una mujer de 29 años, quien refirió circular por calle Lacaba en sentido Norte a Sur.

Producto de la colisión en la intersección, ambos conductores resultaron con lesiones. Una ambulancia del servicio VIDA se hizo presente en el lugar y procedió al traslado de ambos ciudadanos hacia el nosocomio local para recibir atención médica.

Personal de Comisaría Tercera realiza las actuaciones de oficio por siniestro vial. Se está a la espera del parte médico oficial para determinar el carácter de las lesiones de los involucrados.

