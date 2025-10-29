Se concretó en 24 localidades entrerrianas la toma de muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Esto se lleva adelante conforme a lo establecido por la Ley N.º 17.259/69. Durante esta fase, se seleccionaron locales del rubro alimenticio, como almacenes, supermercados, minimercados, despensas y kioscos, ubicados en las localidades de Bovril, Federal, Paraná, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Rosario del Tala, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Concordia, San Salvador, La Paz, San Gustavo, Viale, Basavilbaso, Victoria, Larroque, San José de Feliciano, Crespo, Libertador San Martín, Aranguren y Maciá.

En cada establecimiento se tomó una muestra del producto aplicando un criterio de selección, basado en la demanda, precio, disponibilidad, etc. Las muestras colectadas son acompañadas con información que permitirán a futuro y en función de los resultados, fortalecer los procesos industriales vinculados a los productos en cuestión.

Como resultado, se obtuvieron más de 170 muestras de sal alimentaria. Cada envase fue resguardado en bolsas plásticas selladas, de acuerdo con el protocolo establecido, para garantizar su adecuada conservación.

Desde el ICAB se destacó la colaboración de los equipos municipales y de los comerciantes que participaron voluntariamente en esta instancia, cuyo compromiso fue fundamental para desarrollar el estudio.

Las muestras recolectadas serán puestas a disposición del Laboratorio de Yodo del Centro Nacional de Investigación Nutricional, donde en próximas semanas se llevará a cabo su procesamiento y análisis. Una vez obtenidos los resultados finales se contará con un diagnóstico específico sobre la calidad de yodación de la sal alimentaria disponible para la población entrerriana.