Concepción del Uruguay: Automóvil se incendió mientras circulaba

Según pudo saber Génesis24, un incidente vehicular se registró esta tarde en el cruce de Uncal y Belgrano, donde un automóvil sufrió un principio de incendio en el motor mientras circulaba.

El hecho ocurrió cerca de las 17:45 horas. Personal de la Comisaría Segunda se constituyó en el lugar por el reporte de un incendio en un vehículo Volkswagen Gol, de color negro.

El conductor, un hombre de 35 años, relató que el fuego se inició de manera repentina en el motor mientras se dirigía hacia su trabajo. Afortunadamente, la rápida intervención permitió que el fuego fuera sofocado de inmediato.

El incidente solo provocó daños menores en el compartimiento del motor, sin registrarse personas lesionadas. Intervino personal de Bomberos Voluntarios, quienes completaron las tareas de enfriamiento y verificación del rodado, confirmando la extinción total del foco ígneo. Se dio aviso a las autoridades policiales de turno.

Comparte esto: Twitter

Facebook

