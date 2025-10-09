La carne de cerdo se pone cada vez más barata que la vacuna

La brecha entre carne vacuna y de cerdo se acrecienta en cortes más populares. En asado, la diferencia de precios fue casi imperceptible durante el último trimestre, y en septiembre ronda el 46%.

Sin embargo, al tomar cortes populares, la brecha se agrandó y el cerdo representa tan solo el 36.6% del valor de su similar corte vacuno.

Un reciente informe de JLU Consultora, dado a conocer desde Todo Agro, que evalúa mensualmente la evolución del precio de la carne vacuna frente a la porcina, da cuenta que durante el último trimestre del año las brechas de cortes similares, como el asado vacuno y el pechito de cerdo, no se alejaron en valores desde el mes de julio.

Durante septiembre el asado tuvo una pequeña baja y el pechito una pequeña suba, volviendo a la diferencia que había en julio, pero es poco significativa. Así, el pechito cuesta el 45.9% de lo que vale el asado.

Ahora, si la comparación se realiza sobre cortes denominados más populares, como es el caso de la Paleta, tanto de bovino como de cerdo, se observa que la diferencia se agrandó y el precio de la paleta de cerdo representa tan solo el 36.6% del valor de la paleta vacuna.

El informe subraya que, en estos nueve meses del año 2025 los aumentos de los ítems mencionados en el siguiente cuadro, son todos mayores al sueldo mínimo, salvo el precio del cerdo en pie y la media res porcina e inferiores al sueldo promedio, solo el pechito. “Esto aclara porqué la situación es muy grave, la gente está restringiendo el consumo de todo, inclusive carne en un país altamente de costumbre carnívora”, resaltan en el informe.