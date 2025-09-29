Conductora alcoholizada y sin licencia chocó a dos policías que iban en moto y se fugó

El siniestro ocurrió en la esquina de San Lorenzo y Tucumán, en Nogoyá. Dos funcionarias policiales resultaron heridas, una con fractura. El vehículo fue localizado y secuestrado.
En la mañana del domingo, personal policial acudió a la intersección de calles San Lorenzo y Tucumán de Nogoyá, tras un llamado a la sala de 911. En el lugar hallaron una motocicleta Honda blanca caída sobre la cinta asfáltica, conducida por una mujer de 29 años que viajaba acompañada por otra de 42.
Según declaraciones y registros fílmicos, el motovehículo circulaba por calle Tucumán en sentido Este–Oeste cuando fue impactado por un automóvil que se desplazaba por San Lorenzo de Norte a Sur. El conductor del vehículo se dio a la fuga luego de la colisión.
Investigación y secuestro del rodado
Tras el operativo, los uniformados localizaron el vehículo involucrado en calles San Lorenzo y Quiroga y Taboada. Se trataba de un Renault 11 de color oscuro. Su conductora, de 25 años, fue individualizada y puesta a disposición de la Fiscalía en turno.
La autoridad judicial ordenó el secuestro del rodado y la correcta identificación de dos mujeres mayores de edad. A la conductora se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 0,88 g/l de alcohol en sangre. Además, se constató que el vehículo no tenía seguro y que la joven carecía de licencia de conducir habilitante.
Policías heridas
Las ocupantes de la motocicleta resultaron ser funcionarias policiales que se dirigían a prestar servicio en la Comisaría de Minoridad. La conductora de 29 años sufrió lesiones leves, mientras que la acompañante de 42 presentó una lesión de carácter grave diagnosticada como fractura en la zona del coxis.
Ambas agentes circulaban con casco, contaban con la documentación habilitante de la moto y dieron negativo en los test de alcoholemia. En el lugar intervinieron una ambulancia local, la División Policía Científica, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la División Operaciones y Seguridad Pública, además de personal del Puesto Caminero Nogoyá encargado de los controles de alcoholemia. (Elonce)