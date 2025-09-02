Valdés y el abogado de Cristina viajaron a Entre Ríos para apoyar la lista de Gaillard

En el marco de los tres años desde el intento de magnicidio a Fernández de Kirchner, este lunes se presentó en Gualeguay el libro “Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina”.

El diputado nacional Eduardo Valdés y José Manuel Ubeira, abogado de la expresidenta, expresaron su apoyo a Carolina Gaillard y Paola Rubattino, candidatas de la lista Ahora 503, declarando que “la defensa de Cristina es la defensa de la democracia frente al lawfare, la violencia política y los intentos de condicionamiento institucional”.

Para Valdés, la violencia política “no empezó ni terminó” con el atentado ocurrido el 1º de septiembre de 2022: “El desafío es que la democracia pueda ponerle límites a los discursos de odio y al lawfare que buscan condicionar a quienes se animan a transformar la realidad”. “Cristina es inocente, por eso no le abrieron en recurso de apelación, porque es: inocente”, insistió.

Por su parte, Gaillard retomó el concepto que “defender a Cristina es defender la democracia” y expresó que el encuentro del lunes fue “un llamado a no naturalizar la persecución ni el intento de magnicidio, porque lo que está en juego es la vigencia plena de las instituciones y los derechos de nuestro pueblo”.

Finalmente, Ubeira resaltó el accionar de Gaillard tras la confirmación de la condena por la causa Vialidad: “Lo que hizo Carolina fue uno de los esfuerzos más formidables dentro del sistema democrático por llevar adelante un juicio político a una Corte que como ustedes saben está imputada de gravísimos delitos. Por eso hoy vine a Entre Ríos a apoyar a quién va como candidata a senadora”.

Durante el encuentro, militantes contaron: “Cristina es inocente, lo dicen los obreros, lo dicen los docentes”.

