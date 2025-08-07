Una joven de Urdinarrain denunció una brutal agresión a la salida de un boliche

Declaró que la golpearon, le pegaron trompadas y patadas en la puerta de un boliche, en pleno centro de esa ciudad.

Una joven de 23 años, estudiante de la carrera de Medicina, fue víctima de una brutal golpiza a la salida de un boliche bailable en Urdinarrain.

El hecho, que ocurrió en la madrugada del sábado pasado, quedó registrado en videos contundentes y estremecedores, donde se ve a la víctima siendo atacada con golpes de puño, patadas y violencia desmedida por parte de otra mujer.

Todo comenzó dentro del local bailable, donde una de las promociones estudiantiles de esa ciudad organizaba un evento. El novio de la joven víctima acompañó a su pareja a los sanitarios y, en un momento, se le cayó un vaso con bebida. Este incidente generó una reacción agresiva por parte de otros jóvenes, quienes comenzaron a increparlo e intentaron agredirlo.

Tras el accionar de la seguridad privada, los agresores fueron retirados del lugar. Sin embargo, se quedaron esperando afuera, generando una situación de tensión. Ante el riesgo, el personal de seguridad no permitió que el joven saliera del local, intentando así evitar un enfrentamiento en la vía pública.

Mientras tanto, la joven víctima se había retirado a buscar el auto para marcharse, pero al advertir que su pareja no podía salir, regresó al lugar. Fue allí donde se produjo el violento episodio: dos mujeres de aproximadamente 30 años la increparon, y una de ellas comenzó a golpearla violentamente.

La agresora le dio varias trompadas, luego la tomó del cabello y le propinó patadas en el rostro hasta que la joven cayó al suelo. En el piso, la escena fue aún más brutal: una patada certera en la cabeza y la intención de seguir golpeándola, solo interrumpida cuando se acercaron efectivos policiales a pie y un móvil de la comisaría local.

A pesar de la gravedad de la situación y la claridad de los videos, no hubo ninguna persona detenida en el momento. Increíblemente, el único identificado fue el joven que había sido agredido dentro del boliche.

La familia de la joven radicó la denuncia en la comisaría de Urdinarrain, y ahora interviene un fiscal, quien ya dispuso una orden de restricción de acercamiento a la víctima para las dos mujeres identificadas en el video.

Lorena, la madre de la joven agredida, entre lágrimas relató lo sucedido y exigió que estos hechos no queden impunes. “Esto tiene que parar. No puede ser que nuestras hijas salgan y tengan que pasar por esto”, expresó con angustia. “Es horrible ver en un video la violencia con la que le pegan a tu hija, y más sabiendo que esas mujeres también son madres como yo”, lamentó.

Lorena también reveló que tras conocer el hecho, otras personas se contactaron contando que las agresoras habrían estado involucradas en otros hechos de violencia, aunque no se denunció.

Consultada por el estado de salud de su hija, Lorena fue clara: “Ella todavía está conmovida. Y me dijo algo que me partió el alma: ‘Mamá, en un momento pensé: podría haber muerto de un traumatismo de cráneo’”.

