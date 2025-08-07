Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un jueves frío con temperaturas en descenso

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves el cielo estará soleado pero con algunas nubes en la provincia. Las temperaturas serán similares a las de este miércoles, con mínimas de 7 grados y no hay anuncio de precipitaciones para los próximos días.

Además se anuncia que habrá viento sur que reforzará las jornadas frías. Este descenso de las temperaturas se sentirá sobre todo entre este jueves y viernes.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 7 grados de mínima y 18 grados de máxima, en la capital y alrededores el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador se prevén 8 grados de mínima y 18 grados de máxima, allí también durante el jueves el cielo estará parcialmente nublado.

En Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se esperan 7 grados de mínima y 16 grados de máxima, en estas ciudades se anuncia que cielo estará mayormente nublado. Ahora