En horas de la madrugada de ayer, un comercio de venta de ropas, ubicado en Moulins y La Paz, de Concordia, fue visitado por los amigos de lo ajeno. La propietaria calcula que entraron en horas de la madrugada de la víspera y tras barretear la puerta trasera y no poder abrirla, rompieron la vidriera para llevarse toda la vestimenta de invierno. Hasta desnudaron los maniquíes.

Sin poder recuperarse por las pérdidas totales por el robo sufrido en su local, María Insfran, una jubilada oriunda del norte de nuestro país (Formosa) le dijo a cronistas de El Sol-Tele5 que “estoy cumpliendo 70 años y sigo trabajando para no joder a nadie, pero me vienen a robar a mí”, dijo María con lágrimas en los ojos. Pero esta manga de haraganes que viven mejor que yo, vienen y me roban, me llevaron toda la ropa, hasta desnudaron los maniquíes”, dijo tomándose la cabeza.

En ese mismo tono de resignación por la inseguridad, María reconoció que “así no se puede vivir más, no se puede más con la inseguridad que hay, uno trabaja toda una vida para que vengan y te roben el fruto de tu esfuerzo, esto no puede ser”, y puntualizó que “con ese fierro que está ahí arriba del mostrador (dijo señalando el elemento contundente) me rompieron los dos candados, levantaron la reja y rompieron la vidriera”, y recordó que “primero intentaron violentar la puerta trasera, pero se ve que no pudieron y directamente rompieron la vidriera”, contó.

“Yo vivo a una cuadra del negocio, lamentablemente, los vecinos no escucharon nada por la hora, porque se ve que fue de madrugada”, y acotó que “la casa que está pegada al local es del dueño de esta esquina, pero ahí no vive nadie, nadie escuchó nada, la cuestión es que me desvalijaron el negocio, me cortaron los brazos”, comentó para cerrar la indignada mujer. (Diario El Sol)

Relacionado