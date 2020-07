Reconocido productor de la zona de Puerto Yeruá, dpto. Concordia, denunció ante nuestro medio que ya no pueden vivir más con el cuatrerismo que hay. Contó que no es la primera vez que le carnean un animal, afirmó que, a unos ocho vecinos de campos aledaños, les carnearon vacunos, ovinos y bovinos y que cuando van a la comisaría, el oficial les sugiere que solamente “radiquen una exposición” y que si insisten en denunciar “se ponen de mal humor y no quieren dar copia de lo expuesto”.

Sobre el animal que le faenaron, Luis “Lucho” Román, le dijo a cronistas de EL SOL-Tele5 que: “otra vez me volvieron a carnear un animal acá en Puerto, como el año pasado, la misma modalidad del año pasado. La policía hace lo mismo, la policía le echa la culpa a los fiscales y así estamos de desprotegidos los ciudadanos de esta región porque no hacen nada, todo queda en agua de borraja”.

En ese mismo sentido Román agregó que: “acá en Puerto, todos los vecinos sabemos quienes son los que carnean animales ajenos, inclusive -dijo- una vecina vio a los cuatreros que me carnearon el animal, fue a la comisaría a decir lo que había visto, habló con el comisario y este le dijo que no le convenía hacer la denuncia porque “estos locos capaz que te hacen algo, tenés que firmar la denuncia y después los chorros saben quien los denunció”. Así asegura que le respondieron en la comisaría cuando fue a hacer la denuncia. «Dicen todas esas cosas para no hacer nada porque tal vez hay una connivencia entre los chorros y la policía”, insinuó.

Del mismo modo, el indignado productor rural señaló que: “no fue solamente a mí que me hicieron esto, a unos ocho vecinos de acá de la zona también les carnearon animales, les carnearon vacas, les carnearon ovejas y chanchos”.

“A mi no es la primera vez que me carnean un animal, este último fue el domingo porque lo encontramos el lunes. Lo único que me dejaron fue el cuero de la vaquilla”, dijo sonriendo de impotencia.

Ofuscado por lo que le ocurrió cuando fue a radicar la denuncia por el robo sufrido, Román contó que: “el oficial que me atendió, me salió con cualquier cosa. Hasta yo que fui como víctima, un poco más salgo de culpable y como si el policía me estuviera acusando a mí”.

Sin poder entender la actitud del funcionario policial, expresó que «primero me dijo el oficial que me convenía hacer una exposición, pero cuando yo le insistí en que quería radicar una denuncia, se puso de mal humor”, y acotó que “uno hace una denuncia y después no le quieren dar copia al denunciante”. (Diario El Sol)

