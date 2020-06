El municipio uruguayense avanza hacia el retorno de las actividades deportivas de tipo individual y recreativas. Para ello está diseñado un protocolo con las disciplinas que podrán volver y los resguardos.

Los distintos clubes y asociaciones deportivas presentaron los protocolos para la vuelta de la actividad. Los mismos fueron analizados por las autoridades municipales y dirigentes, los cuales fueron aprobados. Algunos de ellos son los siguientes:

Tenis, Padel y Pelota a Paleta

1) El horario establecido para desarrollar dichas actividades será de 8 a 20 horas, de lunes a domingo inclusive. 2) Por cada turno de juego se dispondrá de un intervalo de 15 minutos para la limpieza de las superficies comunes. 3) Cada cancha y espacio al público deberá contar con un esquema de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto. 4) Los elementos de juego serán de uso absolutamente personal no pudiendo ser compartidos con otro jugador. 5) El ingreso al sector de cancha será controlado y se restringe a un máximo de cuatro jugadores, con un uso no superior de 12 jugadores para cada clase o práctica, las que se desinfectarán después de cada uso, y cada jugador debe llevar su tubo de 3 pelotas personal. 6) la actividad será al aire libre y las canchas de juego techadas deberá contar con ventilación lateral y/o espacios abiertos. 7) Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios. 8) El personal sólo se acercará a los jugadores o alumnos con el equipo básico de protección personal (barbijo o tapa bocas, guantes). 9) Podrán realizar la actividad los niños/as y adolescentes a partir de los 12 años, acompañados por un mayor responsable. 10) Se implementará una política de acceso vía turnos previos, que permitan conocer en todo momento la cantidad de gente jugando en el club o complejo. 11) Se demarcarán los espacios y áreas de atención al público, a fin de mantener la distancia de 2 metros entre personas. 12) El límite de la cantidad de usuarios será acorde a la cantidad de metros cuadrados de cada establecimiento (máxima de 4 personas por cancha). 13) Las clases de entrenamiento deben ser personalizadas respetando la distancia. No está permitido la modalidad grupal (tipo escuelita). 14) Para la disciplina de padel, tenis y pelota a paleta se permite el juego de “dobles”. 15) Se deberá llevar un registro diario de las personas que ingresen al club o complejo, donde se especifiquen los datos personales del deportista y horarios de asistencia a cada turno.

Golf

1) La franja horaria establecida para desarrollar la actividad será de 8 a 18 horas de lunes a domingo. 2) El jugador debe llevar consigo su propio equipamiento, incluyendo palos de golf y carros de tiro, llevándose los mismos al finalizar su juego. 3) Mantener en todo momento el distanciamiento social de 2 metros, fundamentalmente en áreas de salidas y greens. 4) No tocar ningún objeto que pueda haber quedado en el campo, incluyendo las astas-banderas, colocadas en cada hoyo en sí o bolas perdidas por otros jugadores. 5) Tener en cuenta la preparación diaria del campo de juego y proveer de alcohol en gel en lugares claves. 6) Mantener informado a los jugadores de todas las disposiciones especiales ante la emergencia, incluyendo las específicas que pueda haber implementado la institución respecto al uso de las instalaciones, reserva de horario y al juego en sí. 7) Colocar una pizarra exclusiva para tales comunicaciones debe ser el único medio físico de información en el club, además de las vías electrónicas como mail, redes sociales, etc. 8) Mantener cerrados los vestuarios, casilla de palos y todo otro sector que pudiese ocasionar un riesgo de contacto sea para quienes trabajan allí y/o para los propios jugadores. 9) El club deberá organizar un método de reservas y distribución de horarios que asegure la seguridad dle personal y los jugadores. De manera que exista una suficiente distancia entre grupos. Los horarios del área de salida deberán estar asignados cada 15 minutos. 10) En caso de que un jugador esté tomando una clase individual con un profesor, ambos deberán mantener estrictamente la “distancia de seguridad” y usar barbijos o cubre-bocas. 11) Las bolas de práctica y los canastos en que se colocan deben ser desinfectados permanentemente. 12) Se requiere por parte del club de golf implementar un registro de los usuarios en forma cronológica detallando datos personales y horarios, y a fin de poner a disposición de las autoridades sanitarias en caso de ser necesaria. 13) Se recomienda cumplir con la Guía Reglamentaria de la Asociación Argentina de Golf durante la pandemia del Covid-19.

Tiro Deportivo

1) La franja horaria establecida será de 8 a 18 horas. 2) Se Permitirá el acceso a los socios y/o deportistas por turnos previos. 3) Mantener la distancia de al menos dos metros entre cada deportista. 4) Se establecerá un tirador por cada contención o blanco. 5) El deportista deberá ingresar con tapabocas y guantes de latex o goma (durante su permanencia en el lugar). 6) No se podrá permanecer en el club o polígono si no está realizando actividad. 7) Los baños serán utilizados de manera restrictivas y no se podrán habilitar los vestuarios. 8) Las prácticas deportivas para tiradores avanzados se limitarán a entrenamientos, y las clases deberán ser de manera individual con el distanciamiento social obligatorio por parte del entrenador. 9) No están permitidos en esta fase las competencias deportivas ni la presencia de espectadores. 10) Podrán realizar la actividad los niños/as y adolescentes a partir de los 12 años, acompañados por un mayor responsable. 11) Se deberá llevar un registro diario de las personas que ingresen a la institución con los datos personales y horario de asistencia a cada turno.

Canotaje, Remo y Sup

1) El horario establecido para la práctica deportiva será de 10 a 17 horas de lunes a domingos. 2) Se debe respetar el distanciamiento social requerido para la práctica y las medidas de seguridad establecidas por la actividad. 3) El acceso al lugar de navegación se realizará en vehículo con dos personas como máximo en su interior. El mismo deberá quedar estacionado a una distancia que respete el distanciamiento establecido. 4) Para las prácticas deportivas al momento de ingresar al espejo de agua para la navegación, los deportistas cumplirán con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades competentes, velando en todo momento por la práctica segura y el cuidado del medio ambiente. 5) Se deberá contar con la autorización correspondiente para el uso de las instalaciones de los clubes, y para sitios de entrenamiento en espacios públicos habilitados para la práctica del canotaje. 6) No se podrán utilizar los vestuarios del club o lugar público y se deberá usar tapabocas durante la permanencia fuera del agua. 7) Se deberán respetar los dos metros de distanciamiento obligatorio fuera y dentro del agua. 8) Realizar todas las medidas de higiene necesarias ante y después de realizar la actividad (lavado de palas, manos, píes, etc.). 9) Podrán realizar la actividad los niños/as y adolescentes a partir de los 12 años, acompañados por un mayor responsable. 10) La actividad deberá desarrollarse con embarcación individual (una persona por bote), hasta un máximo de cuatro embarcaciones. 11) Los deportes náuticos se adaptarán a los protocolos internos de cada entidad deportiva. 12) Se respetarán las zonas habilitadas para cada actividad y las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades competentes. 13) No se permitirá la aglomeración de personas sobre la costa.

