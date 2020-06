ANTE CUALQUIER SITUACIÓN NO DUDE EN COMUNICARSE

El uso de barbijo al ingresar a los locales o establecimientos; el distanciamiento entre personas de por lo menos 1 metro y medio; el ingreso controlado a los lugares cerrados (no más de 2 personas por vez); la higiene de manos; no compartir mate y elementos personales, la salida de nuestros hogares sólo para lo estrictamente necesario programando nuestras compras para que no exista la necesidad de realizarlas diariamente y menos aún varias veces en el día, son parte de las conductas que es IMPRESCINDIBLE aplicar para el cuidado de nuestra salud y el de toda la población.

3442-514000 Ambulancia

3442-514001 Inspector Municipal

3442-514002 Enfermería Municipal

3442- 492555 Centro salud Caseros

3442- 544523 Centro Médico Caseros