La delincuencia sigue mutando en las calles de nuestra ciudad y esto quedó nuevamente evidenciado durante la madrugada de ayer, cuando una persona se disponía para salir a trabajar en su auto y al dirigirse al vehículo se encontró que le habían robado el parabrisas. El curioso hecho delictivo ocurrió en una zona del barrio Matadero, frente al barrio Vicoer; un sector muy desprotegido durante la noche y donde se suelen dar situaciones de robo de manera constante: “No es la primera vez que me roban”, aseguró Guillermo Pereyra, dueño del vehículo violentado. El damnificado dialogó con La Calle y relató lo sucedido: “Me levanté bien temprano de mañana, me voy a subir al auto y veo que le falta el parabrisas. Durante la noche anterior, cerca de las tres de la mañana, se escuchaban ruidos de perros; pero como muchas veces los animales torean por torear, no le prestamos importancia”. Pereyra contó que trabaja en la construcción y explicó las complicaciones que se le generan con este acto vandálico: “El auto lo uso para trasladarme con todas mis herramientas. Esto me desestabilizó entero en lo que respecta al trabajo y no puede ser que ocurra así nomás. Se ve que se trata de personas que sabían lo que hacían y que al auto ya lo venían viendo desde hace tiempo”.

El obrero de la construcción profundizó en el relato al destacar que: “De la forma que lo sacaron, sin romperlo y en silencio, no fue cualquiera y seguro que hubo más de una persona involucrada. Lo hizo alguien que sabe cómo remover un parabrisas: lo retiraron sano, entero y sin romper nada”.

Resignado y sin esperar una solución para los robos que se producen cerca de su vivienda, Pereyra repasó: “No es la primera vez que me roban en el barrio, la primera me sacaron pertenencias del baúl del auto; principalmente herramientas que uso todos los días. La segunda vez, me abrieron el vehículo completo, se llevaron la tarjeta verde, el seguro y se tomaron el trabajo de sacar tornillo por tornillo para llevarse la consola del auto. Ahora es la tercera con el parabrisas”. Con respecto a los hechos de inseguridad en la zona donde vive, el entrevistado no dudó en contar que: “Este tipo de robos pasan muy seguidos en el barrio. No es solamente conmigo, hay otro auto un poco más delante de mi casa al que le robaron la batería. Acá cerca está la empresa Maher y por lo tanto durante la noche hay camiones estacionados, a quienes les han sustraído baterías, herramientas y hasta les llegaron a robar el combustible”.

Por último, con respecto a la labor realizada por agentes policiales reveló que: “Cuando hice la denuncia llegó personal de criminalística de la policía, quienes me aseguraron que es la primera vez que vemos que se llevan un parabrisas. Te pueden llevar una rueda o algo del interior, pero tenes que saber para llevarte un parabrisas y no romperlo”.

