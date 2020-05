La empresa de transporte de pasajeros de larga distancia Jovi Bus, cumple 25 años y como todas las Pymes de su rubro enfrenta la peor crisis de su historia. Con 60 empleados, en abril no accedió a los ATP y se le complica cumplir con la nómina salarial de mayo, si no es a través del endeudamiento crediticio.

Desde la madrugada del 20 de marzo hay veinte colectivos que están estacionados en la playa de estacionamiento de las instalaciones de Jovi Bus de calle Luciana Ríos.

Tras 68 días sin prestar servicios, las unidades se deterioran a la intemperie y cada tanto, los mecánicos deben arrancarlos para que no se les descarguen las baterías.

Solo hay una mínima actividad en la administración y en el taller de Jovi Bus, después hace tiempo que no se ve el ingreso de choferes y de los grandes colectivos circulando por Luciana Río con destino a la Terminal.

En el mes de abril la empresa no recibió la ayuda del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que implementó el Gobierno Nacional.

Para hacer frente al pago de los salarios de abril se tuvo que sacar un crédito a una tasa anual del 24 por ciento, pero cada día que pasa sin trabajar, a la empresa se le agotan las reservas “estamos raspando el fondo del tarro”, dijo José Vitasse titular de la firma.

La empresa de transporte de pasajeros de larga distancia nació en 1995 como una pequeña firma de servicios turísticos y viajes periódicos a Chajarí.

Con el tiempo fue creciendo, y hoy presta servicios a todas las ciudades de la provincia con una moderna flota de vehículos.

El creador de la empresa José Vitase, explicó la actual situación que vive el rubro de transporte de pasajeros en la provincia que ya tuvo que vivir un 2019 muy malo.

“Nosotros recibimos el subsidio para el gasoil que en realidad era una quita de impuestos en el combustible. Esto fue hasta diciembre del 2018, ahí se cortó todo y a partir de enero del 2019 la cisterna de gasoil pasó a valer de 300 mil a 1.300.000 pesos generando complicaciones financieras. Luego desde el Estado Nacional y Provincial comenzaron a subsidiarnos: el 40 por ciento del aporte es de Nación y del 20 por ciento se hacía cargo la provincia, pero eso siempre fue una frazada corta y pudimos equilibrarnos al tener que aumentar la tarifa”, explicó el empresario.

Como contraparte la venta de pasajes bajó un 50 por ciento al comienzo del 2019, la realidad del transporte ya venía mal.

“El año pasado recién en octubre comenzó a levantar la venta, luego el verano es temporada baja para nosotros, en marzo pasado comenzamos a levantar, pero el 19 a la noche se cortó todo por la cuarentena”.

Reconstruir la clientela

“Siempre me pregunto, si se levanta la cuarentena a quién vamos a llevar, más del 60 por ciento de nuestros pasajeros son estudiantes y no sabemos cuándo volverán a clases”, resaltó Vitasse.

“Desde mi forma de ver las cosas fue una buena decisión implementar la cuarentena por parte del Gobierno Nacional para que esto no se agrave cada vez más, pero para nosotros fue un tiro directo a la línea de flotación.

Nos va a costar mucho poder recuperar a nuestros pasajeros, porque cuando todo esto termine, algunos se van a encontrar con que ya no tienen más trabajo. De acuerdo al relevamiento que hicimos, los pasajeros que todos los días se trasladaban en nuestras unidades a sus trabajos, no lo están haciendo por otros medios, quiere decir que perdieron su trabajo o no pueden trasladarse”.

En cuanto a las perspectivas de supervivencia expresó: “Uno está ajustado económicamente y anímicamente, en el mes de abril tuvimos que pagar 2.800.000 pesos en salario y no nos ingresó un solo peso por venta de pasaje. A su vez tenemos los impuestos y los proveedores. Ya tuvimos que acudir a créditos para hacer frente a los salarios”.

En tanto la jefa de personal Antonella Gómez manifestó que: “El ATP lo comenzamos a tramitar los primeros días de abril, presentamos los papeles y balances a la AFIP, nos dieron el visto bueno, luego nos dijeron que se estaba analizando la situación y nos iban a confirmar cómo seguía el proceso, pero hasta ahora ninguno de los empleados cobraron el aporte del Gobierno nacional”, concluyó. (El Argentino)