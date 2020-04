Fernández mantuvo una teleconferencia con los gobernadores, con quienes acordó la medida. Habrá nuevas habilitaciones en algunas provincias.

El presidente Alberto Fernández anunciará este sábado la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Será, según anticipó el ministro de Salud, Ginés González García, una etapa «distinta» en la lucha contra el coronavirus. Así se acordó en el diálogo del mandatario con los gobernadores.

En la cuarta fase, que durará hasta el 10 de mayo inclusive, el Gobierno mantendrá el modelo de «cuarentena administrada», aunque con una mayor flexibilización en las provincias y ciudades donde no hubo circulación del virus o en las que en los últimos días no se registraron casos de contagios . En el área metropolitana -la Capital y el conurbano- y en las grandes ciudades como Mendoza, Córdoba y Rosario, no habrá cambios.

La extensión sería hasta el 10 de mayo con la firma de un nuevo decreto. Además, se incorporarán “semáforos sanitarios” para medir el avance del coronavirus en las provincias, y está en estudio la posibilidad de habilitar ratos de esparcimiento al aire libre para los niños y niñas.

Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia; los ministros Ginés González García y Eduardo “Wado” de Pedro, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Desde sus distritos, los gobernadores respaldaron la continuidad del aislamiento. Veinticuatro horas antes, el jefe de Estado había consensuado la medida con los expertos y científicos que lo asesoran en la emergencia por la pandemia.

Salida de menores

En el entorno de Fernández, según publican los portales porteños, aseguran que aún no hay decisión sobre la posibilidad de que los niños y niñas salgan de sus hogares, algo que fue sugerido por los expertos y por Unicef. Durante el encuentro virtual con los gobernadores, se analizó la posibilidad de habilitar la iniciativa en algunas provincias.

«El lunes entramos en una etapa distinta. Hay un cuarto del país que no tuvieron casos. Habrá una diferencia geográfica», adelantó González García. Y agregó: «Estamos pensando habilitar algún tipo de actividad para los niños, como una caminata en la manzana del domicilio, pero no tenemos en claro cómo lo vamos a regular, aunque estamos viendo alternativas por horarios o por número de documento, pero no se decidió aún» .

Al igual que hace dos semanas, cuando anunció la segunda prórroga de la cuarentena con gráficos y ejemplos, el Presidente acompañará con datos su presentación.

En el resto no habrá sorpresas y se mantendrán las mismas actividades exceptuadas, con la posibilidad de ampliar el listado. «Como norma general, se mantiene la cuarentena. Pero se seguirá flexibilizando en los lugares donde no haya circulación del virus», explicaron fuentes oficiales.