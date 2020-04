Mientras el transporte automotor de cargas entrerriano advirtió, con un comunicado que también replicaron otras cámaras provinciales, que el escenario es crítico ante la falta de respuestas a sus planteos (especialmente el referido a que quieren que baje el costo del combustible en los surtidores), se sumó la palabra del presidente de la Confederación Argentina del Transporte de Cargas (CATAC).

Ramón Jatip fue contundente al respecto y anticipó que, desde la próxima semana, podrían pedir que los conductores de transportes de cargas se queden en sus hogares. “A toda nuestra gente, que le pedidos que vaya a trabajar, le vamos a pedir que se queden en casa y, lamentablemente, le vamos a pedir disculpas a todos los argentinos”.

A continuación, la palabra del dirigente en una entrevista radial concedida este viernes:

¿Sigue aumentando el precio del combustible?

-No ha seguido aumentando sustancialmente, lo que sí estamos reclamando es que en abril de 2019 el barril de crudo valía 75 ó 76 dólares y el litro de gasoil valía 40 pesos y en los 12 meses siguiente aumentó hasta un 70% y resulta que hoy en día con un barril de crudo con valor 0 e incluso, en algunos días de la semana pasada, ha sido negativo y hoy se cotiza a 12 ó 13 dólares.

El combustible en Argentina, cuando el crudo sube, ese mismo día sube pero cuando baja durante un año el 70% ¿qué pasa en Argentina? Sube el combustible.

Nosotros vemos que hoy el gasoil debería haber bajado más del 30% y hasta el 35$ de lo que cuesta en el surtidor. Y el Gobierno mira para otro lado y no solamente este Gobierno sino el anterior y el otro. Hoy nos pasa que, ante la pandemia, el Gobierno no ha bajado el combustible. ¿Cómo, si costaba 60 ó 70 dólares el barril y hoy cuesta 12 dólares, no se va a adecuar el precio?

Por qué los transportistas, que estamos haciendo un esfuerzo único, poniendo nuestros camiones para abastecer a las 24 provincias, que necesitamos que el combustible baje más de 30%. El Gobierno, en ningún momento, cumplió todo lo que prometió. Solamente nos puso la carga y por eso le exigimos que baje el precio.

– ¿Usted dice que la esencialidad no se sustenta sólo con un decreto, se sustenta con fondos de verdad? El Gobierno no debe esperar la baja del crudo internacional, sino quitar impuestos. La mitad del costo del combustible corresponde a impuestos.

-Exacto. Más de la mitad del costo de los combustibles son impuestos. Esto fue así: empezó la pandemia, cerraron todos los bancos porque había que cuidar a los empleados. Los empleados de los supermercados, estaciones de servicios, enfermeros, también los tenemos que cuidar. A nuestros choferes también. Pedimos encarecidamente que se abra una sola caja en cada banco, una sólo línea para el transporte.

No le pedíamos dinero al Gobierno, le pedíamos que nos dejen movilizar nuestros propios recursos. Hasta hoy no hemos podido hacernos de dinero en efectivo. Le hemos pedido dinero a todo el mundo para poder abastecer.

Resulta que llegamos al momento que no tenemos más fondos, que no podemos trabajar más, que los recursos no están y le voy a decir algo en el tema de los combustibles: nosotros somos los que hacemos el transporte agrario, somos los que llevamos gran parte de la producción agraria. La mayoría la lleva CATAC y el dinero ingresa al país en divisas por la venta de todo eso y estamos yendo a lugares de altísimo riesgo donde entran miles de camiones por día y sí, el Gobierno podría reducir impuestos. No le pedimos regalos, sino que nos presten para poder seguir pero no somos escuchados.

Si no, a toda nuestra gente que le pedidos que vaya a trabajar le vamos a pedir que se queden en casa y, lamentablemente, le vamos a pedir disculpas a todos los argentinos, a las 24 provincias que abastecemos.

Le vamos a pedir a todas las cámaras del país: quedémonos en casa, hagamos cuarentena y a cuidarse. No tenemos más plata. Empezamos con una caja y se agotó. Sólo vamos a resguardar lo que es de los choferes, no vamos a gastar en un gasoil que nos están robando directamente. Necesitamos que baje el combustible, que nos asista el Gobierno y que nos escuchen.

-El tema es que, si baja el combustible, baja la recaudación del Gobierno.

Sí, pero también es muy probable que no suban los fletes y lleguen al destino la mercadería al mismo precio. Si el combustible no baja, lo paga el vecino de la esquina que tampoco tiene más dinero.

-Le hago la acotación porque, comprenderá, que los Gobiernos necesitan recaudar.

-Sí, nosotros también necesitamos recaudar porque desde que esto empezó nosotros pusimos de nuestro peculio todo lo que teníamos. No tenemos más, nos prometieron ayudan en lo financiero, ayudarnos en AFIP, ayudarnos con aportes patronales y no llegó. Fueron todos anuncios nomás.

Mil litros de gasoil hoy valen entre 55 y 60 mil pesos y esos mil litros de gasoil en un viaje a Tucumán, ida y vuelta, los gastamos. Sin van 10 camiones son 600 mil y si van 100 camiones son 6 millones de pesos.

“No nos han atendido y lo venimos pidiendo desde que el barril empezó a bajar”, aclaró antes de lanzar una última advertencia: “Ojalá nos atiendan porque la semana que viene creo que nos paramos porque el reclamo es de todos”.

