Un cadete sufrió el robo de su moto mientras iba a dejar un pedido. Unos 40 colegas montaron un operativo cerrojo hasta que llegó la policía y se logró recuperar el rodado sustraído.

La policía realizó un allanamiento en calle de Tropas al Oeste de la ciudad de Gualeguaychú y recuperó la moto que le habían robado, a punta de pistola, a un integrante de la mensajería Febo. Lo curioso es que unos 40 colegas realizaron un operativo cerrojo en el lugar donde se encontraba la moto hasta que llegaron las fuerzas del orden.

El trabajador que fue despojado de su moto y uno de los compañeros que encabezó el operativo para recuperar la máquina contaron lo sucedido. Hernán Ibarra relató lo que padeció en la noche del domingo: «Fue en calle Alvear, casi Pereda, donde dos pibes, uno de ellos armado con un revolver, me robaron la moto. Esta gente me encañonó y si bien intenté escapar, resbalé con la moto, tuve que dejarla y escapar corriendo por calle Alvear, mientras que los delincuentes subieron a la moto y se fueron por Tropas».

Consultado si fue un robo al «voleo», explicó que «iba con un pedido de una pizzería de la ciudad que me mandó a la dirección donde me asaltaron. Llegué y comencé a tocar bocina, hasta que ví a dos personas que me hicieron señas. Presumí que se trataba de la gente que había efectuado el pedido, así que fui hasta ahí y me apuntaron con el arma y me amenazaron».

«Sentí miedo, impotencia, rabia, todo a la vez. Es una situación espantosa, difícil de explicar. Corrí para que no me peguen un tiro, porque con este tipo de gente nunca se sabe», expresó.

Finalmente, agradeció a todos los compañeros de la mensajería que dejaron su trabajo para recuperar la moto. «Vivimos de esto, de la moto o la bicicleta, de lo que hacemos en el día a día y que te roben con un fierro tu herramienta de trabajo genera mucha bronca», afirmó.

Matías, uno de los compañeros que encabezó el operativo para que Hernán recupere su moto, contó que «ni bien nos enteramos del robo mandamos un mensaje al grupo y cortamos varios puntos de la zona donde se registró el robo para que no pudieran mover la moto».

Aseguró que «anduvimos en la zona preguntando y con algunos datos que manejábamos dimos con la casa donde estaba la Honda y nos quedamos en la zona del Asentamiento de Tropas al Oeste. Después la policía realizó un allanamiento y la moto estaba en una de esas casas».

Dijo que «lo que le pasó a Hernán nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Estamos expuestos a que sucedan estas cosas. Muchas veces nos han dado direcciones falsas y hemos pasados momentos difíciles».

Otro de los mensajeros presentes recordó que «en junio del año pasado me robaron la moto y nunca más la recuperé».

La moto

Se trata de una Honda Biz, color negro, que en el mercado tiene un valor de 100.000 pesos que hacía poco había terminado de pagar

El allanamiento

La gacetilla de prensa de jefatura Departamental da cuenta que «tomado conocimiento del hecho, un grupo de funcionarios acudieron al lugar y emprenden una exhaustiva búsqueda en las inmediaciones. En una vivienda, logran divisar a un grupo de jóvenes y una moto, que coincidían con las características aportadas por la víctima, razón por la cual se informó a la Unidad Fiscal interviniente a cargo del Dr Martín Scattini Martín, librando el Juzgado de Garantías y Transición en turno la orden pertinente de allanamiento y registro domiciliario.

En el operativo se pudo localizar una motocicleta Honda Biz, un arma de fuego, revolver calibre 38, además de cartuchos de dicho calibre. También chapa patente, espejos retrovisores pertenecientes al motovehículo secuestrado, la caja de reparto y un teléfono celular. Finalmente las personas detenidas fueron trasladadas a la dependencia policial a los fines de ser correctamente identificadas. Uno de los sujetos, un menor de 17 años, quedó alojado en Comisaria de Minoridad a disposición de la Justicia». (El Día)