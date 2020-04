Las agencias oficiales de quiniela están cerradas desde el 20 de marzo, lo que complica la vida cotidiana de más de 700 familias que dependen de la actividad • La Cámara que los nuclea y las autoridades del Iafas están negociando una serie de medidas para paliar la situación, según la información a la que tuvo acceso APFDigital.

Desde que se decretó la cuarentena por la pandemia de Coronavirus, no se han realizado sorteos de quiniela y tanto los casinos como las salas de juego y las agencias oficiales se encuentran cerradas. La retribución del agenciero es un porcentaje de la apuesta que reciben por lo que sin actividad, no tienen ingresos que les permitan mantener sus familias ni atender los gastos fijos (alquiler, luz, empleados, etc.)

Ante la consulta realizada por esta Agencia, en el instituto del juego indicaron: “Como en todos los rubros de la economía argentina, el cese de actividades generará un importante golpe para la recaudación, tanto del Instituto como de los titulares de cada agencia. La realidad, hoy, impide conocer cuándo se levantará el aislamiento social y volverá la actividad, por lo que aún no se han tomado decisiones al respecto. Las autoridades de Iafas se encuentran en permanente contacto con la Asociación Agentes Oficiales del Iafas de Entre Ríos (AAOIER) a fin de enfrentar juntos esta emergencia sanitaria”.

A través de su sitio web, la AAOIER informó que el 1º de abril su titular, Guillermo Bizzotto, se comunicó con el presidente del Iafas, Silvio Vivas, solicitando “medidas extraordinarias a fin de paliar los efectos económicos negativos” producidos por el cierre de los locales de juego por la pandemia.

Ocho días después, llegó a la AAOIER una comunicación en la que el instituto del juego les informaba que se encontraba analizando distintas alternativas, que incluían: créditos a tasa “beneficiosa”; adelanto de comisiones y, una vez que se retome la actividad, extender el margen de vencimiento de las boletas con las que los agencieros liquidan al Iafas el saldo de la recaudación diaria, menos comisiones y premios.

“No están solos en esta situación. Como parte esencial de nuestro Instituto, tengan la tranquilidad de que crearemos una estrategia para minimizar el impacto recesivo y las consecuencias de actividades que estamos viviendo”, consigna la nota firmada por el Directorio y el equipo del Iafas.

Bizzotto hizo circular el viernes por cadena de Whatsapp un audio en el que comunicó a los titulares de agencias cuáles serán las alternativas “finales” que se barajan entre la Asociación y el Iafas.

Una de las principales es otorgarles a los agencieros a través del Banco de Entre Ríos créditos en las mismas condiciones que se ofrecen a los pymes: tasa anual del 24%, algunos meses de gracia para comenzar a pagar y doce meses para su devolución. La otra es un adelanto de dinero por parte del Iafas a cuenta de las comisiones y dilatar el pago de las boletas que vencieron el 20 y el 23 de marzo pasado (últimas de las jugadas hechas antes de la cuarentena) y de las siete u ocho posteriores a la reanudación de la actividad, que sería recién a partir del mayo, con estimación optimista.

La AAOIER también mantuvo contactos con la Federación que nuclea a las agencias oficiales de todo el país. La propuesta base que surgió de allí fue la postergación de vencimientos de boletas. (APF)