La AFA trabaja en un boceto que estipula un certamen relámpago de simple eliminación a partidos de ida y vuelta para definir los ascensos. Además, se anularían los descensos y esto favorecería a Gimnasia.

Con la idea de no castigar a los clubes que no pudieron completar el fixture, el Consejo Federal analiza opciones para el retorno que no involucren el descenso. En ese sentido, podría verse beneficiado Gimnasia de Concepción del Uruguay y también Juventud Unida, que salvarían la categoría sin volver a la competencia.

En el fútbol argentino se planifica actualmente cómo continuar cuando finalice el aislamiento y, poco a poco, se retorne a la actividad. Luego de que el presidente, Alberto Fernández, dijera que es imposible que el fútbol vuelva en mayo, ya que por ese entonces creen que se producirá el pico, las autoridades planifican cómo será la vuelta del fútbol.

El Consejo Federal de la AFA no es una excepción ya que buscan la manera de que el retorno de la actividad sea lo menos traumático posible. Con la postura de evitar el castigo, la idea que más circula es la de suspender los descensos, aunque sí ofrecerán ascensos de categoría.

De todos modos, para concretar esta idea deben determinar cómo otorgarán los ascensos de categoría y para eso deberán rediseñar el fixture. Es ahí que surge como idea la disputa de una Liguilla con los equipos mejor ubicados en lo que se llegó a jugar de campeonato, en los casos de la Primera Nacional y el Federal A, de acuerdo a lo que publicó el portal Ascenso del Interior.

El sistema de ambas categorías sería similar: se jugarían dos minitorneos divididos con el primero, segundo, tercero y cuarto de una zona compartiendo grupo con el quinto, sexto, séptimo y octavo de la otra, jugando a eliminación directa en partidos de ida y vuelta.

El vencedor de cada minitorneo ascenderá a la categoría superior (Liga Profesional o Primera Nacional y en las series eliminatorias, definirá de local el mejor ubicado previamente y en caso de empate también avanzaría de fase, ya que no contará el gol como visitante, indica El Día.

En el Federal A, en caso de implementarse este sistema, se evitaría el descenso de Gimnasia de Concepción del Uruguay, que por el momento está último en la Zona Norte y también dejaría sin competencia a Juventud Unida, que se ubica 12° en las posiciones, mientras que DEPRO debería jugar en principio ante Huracán Las Heras de Mendoza, aunque en caso de jugarse las liguillas dentro de las mismas zonas, los de Pronunciamiento enfrentarían a Chaco For Ever.

Por otra parte, la última opción en mente para la disputa del Federal A es que en lugar de que sean ocho equipos por zona, sean sólo cuatro, situación que achicaría la cantidad de partidos y aceleraría la definición del torneo. De darse esta modalidad, los tres equipos entrerrianos quedarían sin competencia aunque todos mantendrían la categoría. (SúperDeportivo)