La Municipalidad de Libertador San Martín -a 55 kilómetros de Paraná, en el departamento Diamante- dispuso el uso obligatorio del denominado «barbijo social» para evitar, dice, la propagación del coronavirus en esa ciudad.

El decreto N° 148 declaró «de carácter imprescindible en la vía pública» la utilización del «barbijo social», y para eso, a través de las redes sociales, la Municipalidad posteó tutoriales para confeccionarlos en casa.

Precisamente, la viceintendente, Susana Cayrus, publicó en su muro de Faebook: «Todo el día respondiendo mensaje que ´no hay barbijos en las farmacias, ¿donde consigo uno?´. Justamente te estamos diciendo que no vayas a la farmacia a comprar barbijos. Fabricalos en tu casa: con tela de algodón, doble, en forma de bolsillito para que puedas colocar entre tela y tela una servilleta de papel a modo de filtro. Al terminar de usarlo, te lo sacás muy cuidadosamente, tirás la servilleta y ponés el barbijo de tela a lavar. Lo secás al sol, lo planchás y queda listo para reutilizar».

Para quienes incumplan las normas, habrá sanciones. En el caso de los comercios en los que se encuentre clientes sin barbijos, se les aplicará multas y se tramitará el incumplimiento ante la Justicia de Faltas. En el caso de los particulares que sean encontrados en la vía pública sin ese admículo, serán acompañados de vuelta a sus casas a seguir con el aislamiento.

El secretario de Gobierno de Libertador San Martín, Sebastián Rodrígue, dijo: «El barbijo social obligatorio surge como necesidad para el uso de todas las personas sin síntomas. Los barbijos quirúrgicos y N 95 son para los enfermos y para los profesionales de la salud en los hospitales, sanatorios, clínicas, centros de salud».

El doctor Haroldo Rojas, jefe de Control de Infecciones del Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador, dijo al respecto: «El coronavirus es un virus nuevo y estamos aprendiendo de él permanentemente. En las últimas semanas, nuevos estudios del sudeste asiático demostraron una tercera vía de contagio: las microgotitas de pfluge, ´flush´, son las gotitas que salen de nuestra boca todo el tiempo. Hasta hace poco, se conocían dos vías de contagio: por contacto directo, por gotas (las gotas de pfluge) que se expulsaban de nuestro cuerpo al toser y que como máximo podían llegar a dos metros de distancia.Con el descubrimiento de esta tercera vía de contagio se evidenció que no solamente podemos expeler el virus al toser, sino también al hablar. Por eso debemos utilizar barbijos al estar en contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque hay un buen porcentaje de personas que pueden estar contagiando el virus sin saberlo, ya que son asintomáticas.En este contexto, es que surge el barbijo social. Cada vez que salgo de casa y voy a cualquier lado donde haya gente (supermercados, banco, ferretería, por la calle, etc) debo usar un barbijo social que no es el quirúrgico sino cualquier cosa que me tape la boca …ya que eso va a disminuir el flujo de estas microgotitas y en consecuencia la carga viral al ambiente. Además, donde estoy hay ventilación natural con ventanas abiertas, estas microgotitas son barridas rápidamente, por lo cual es muy importante mantener abiertas las ventanas».

El secretario de Gobierno de Libertador San Martín, afirmó: «Esta obligatoriedad va alcanzar también a los comerciantes locales. Será una medida que será prolongada en el tiempo después de la cuarentena, porque al haber mayor circulación de personas, habrá mayor circulación del virus. Será hasta que la pandemia siga siendo un riesgo para toda la población”.

