Gimnasia mantendrá la categoría, Depro va por la pelea del ascenso a la B Nacional y Atlético Uruguay por ascender al Federal A, movimientos que se darán a partir de los cambios que se vienen en el fútbol argentino.

De ser así los torneos se suspenderán definitivamente y se jugarán torneos reducidos en cada una de las categorías para sacar los ascensos, de acuerdo a lo que publica la página oficial del Consejo Federal. Lo que está confirmado que no habrá descenso en ninguna categoría.

En lo que respecta al Federal A los ascensos saldrán de la siguiente manera:

Entre los ocho primeros equipo de cada zona se formarán dos grupos que jugarán en el sistema play off, cuyos ganadores ascenderán a la Primera Nacional. En uno de ellos estará jugando Defensores de Pronunciamiento, al estar ocupando el sexto puesto de la zona 1.

El mini torneo 1 tendrá estos encuentros

Llave 1

Güemes (1º zona 1) vs. Olimpo

(8º zona 2)

Sarmiento (2º Zona 1) vs. Sansinena (7º de la Zona 2)

Llave 2

Chaco For Ever (3º Zona 1) vs. Juventud Unida (San Luis) (6º Zona 2)

Sportivo Las Parejas (4º Zona 1) vs. Ferro (Gral. Pico) (5º Zona 2)

Los ganadores de cada una de las llaves jugarán la final para lograr un ascenso.

Mini torneo 2

Llave 1

Villa Mitre (1º Zona 2) vs. Defensores de Villa Ramallo (8º Zona 1)

Deportivo Madryn (4º Zona 2) vs. Central Norte (5º Zona 1)

Llave 2

Deportivo Maipú (2º Zona 2) vs. Douglas Haig (7º Zona 1)

Huracán Las Heras (3º Zona 2) vs. Defensores del Pronunciamiento (6º Zona 1).

Los que ganen cada una de las llaves jugarán por un lugar en la Primera Nacional.

Regional Amateur

En cuanto al otro torneo organizado por el Consejo Federal, el Regional Amateur, y en el que participa Atlético Uruguay, hay un borrador sobre la mesa de Pablo Toviggnino para sacar los ascensos al Federal A.

Los noventa y seis equipos clasificados a la segunda ronda jugarían un mini torneo a simple eliminación, en cada una de las zonas. Todos esos clubes además tendrán una plaza en la temporada 2021.

03442