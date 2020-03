Cuatro paranaenses y una pareja de Hernandarias permanecen en un aeropuerto de México sin dinero y abandonados por la aerolínea LATAM.

Seis entrerrianos piden ayuda para volver al país. Se trata de una pareja de Hernandarias y dos de Paraná. Quedaron varados en México cuando comenzaron los cierres de fronteras por la pandemia del coronavirus. El caso se suma al de tantos argentinos que viajaron al exterior a vacacionar y se vieron afectados por la pandemia fuera del país.

Por estos días UNO expuso el caso de Exequiel Martínez, quien se encuentra varado junto a su pareja Jorge Odetti, en Perú. El común denominador de ambos casos es el abandono en que incurrió la aerolínea LATAM con sus pasajeros.

Los seis entrerrianos están en el aeropuerto de la ciudad de México agolpados frente a las ventanillas de la empresa como tantos otros viajeros, amontonados en una fila interminable y sin ningún tipo de resguardo. Y sin dinero para sobrevivir mucho tiempo más.

“Latam nos está mintiendo a todos. Nos mandaron de Cancún a Ciudad de México diciendo que de ahí iban a salir vuelos a Chile y luego a Ezeiza. Y cuando llegamos a Ciudad de México todos los vuelos fueron cancelados. Necesitamos volver, no tenemos plata, no tenemos lugar donde quedarnos. Hay mucha gente que está de la misma manera, y con la lista de espera en la que nos ponen no vamos a poder volver. Ezeiza está por cerrar su aeropuerto por lo que se informa! Necesitamos por favor si pueden difundir en los medios para que el gobierno nos escuche y autorice más vuelos”, claman desesperados.

“Somos seis argentinos los que llegamos de vacaciones a Cancún el 3 de marzo. Teníamos vuelo de vuelta el 21 de marzo y nos cancelaron”, relató a UNO Aylen Vein, estudiante de Licenciatura en Nutrición de 21 años, quien viajó a vacacionar a las playas mexicanas junto a su novio Luciano Retamar, también de Hernandarias.

En el Aeropuerto mexicano están con dos parejas amigas de Paraná: Mabel Beatriz Pérez Elena, de 48 años, psicóloga, y Germán Vives Serra, de 45 años, quien es doctor. También se encuentran Rubén Gaitán, de 36 años, y Liz Marega, de 19, todos de la capital provincial.

Los entrerrianos fueron incluidos en una lista de espera pero no tienen precisiones de las derivaciones que deberán hacer para llegar a Ezeiza ya que la línea aérea no les da precisiones. Piden a las autoridades argentinas y entrerrianas que no los abandonen y que presionen a la aerolínea para que cumpla con la repatriación.

