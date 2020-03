Responsabilidad de los hogares en riesgo y/o cuarentena COVID-19.

☞ Respetar, indiscutiblemente, la cuarentena domiciliaria.

☞ Los elementos desechables y demás residuos generados por el paciente se depositarán en una bolsa hermética dentro de su habitación. La bolsa debería estar un cesto con de tapa elevable mediante pedal.

☞ Deberán identificar la bolsa exteriormente y con claridad mediante una etiqueta en la que se indique ‘COVID-19’ o cualquier otro sistema alternativo.

☞ Al momento de cerrar la bolsa, hacerlo con doble nudo.

☞ Tacho ubicado en el exterior del domicilio, en lo posible, con tapa y doble bolsa de consorcio. Contenerlo allí por 72hs hasta el momento de su retiro, en caso de establecerse una recomendación y frecuencia distinta por la autoridad local.

☞ En lo posible, use guantes cuando quite las bolsas de basura, manipule y deseche la basura. Lávese las manos después de manipular o desechar la basura.

☞ Desinfectar el contenedor sucio con hipoclorito sódico (lavandina), evitando salpicaduras en las mucosas y haciendo uso de guantes.

☞ Respetar los horarios de recolección y las medidas dictadas por las autoridades locales.

☞ En todo momento se deberá evitar estornudar, toser sobre la bolsa a descartar y/o manipular la misma sin tomar los recaudos precautorios de conocida difusión.

☞ Uso de productos desinfectantes domésticos como la lavandina o las toallitas desinfectantes. En este sentido, la lavandina y las toallitas desinfectantes son productos que, usados de acuerdo a las instrucciones de uso de sus etiquetas, eliminan el 99,9% de virus y bacterias y sirven para aplicarse en múltiples superficies.

También se deberá desinfectar los objetos comunes de las viviendas, como por ejemplo: pueden ser manijas de puertas, teléfonos celulares, interruptores de luz, controles remotos, grifos de cocina y botón del inodoro, etc.

Leer atentamente las etiquetas de los productos, ya que las mismas contienen instrucciones para el uso seguro y efectivo del producto de limpieza, incluidas las precauciones que debe tomar al aplicar el producto, como usar guantes y asegurarse de tener buena ventilación durante el uso del producto.