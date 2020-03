Luego de la viralización de un audio en que se involucra a un médico colonense confirmando presuntos casos positivos de coronavirus, la Dra. Norma Hernández –directora del Hospital San Benjamín de Colón- y el Dr. Pablo Martínez, ofrecieron una conferencia de prensa desmintiendo dicha versión.

“Hasta el momento se confirmaron cuatro casos de Coronavirus en Entre Ríos (dos de Gualeguay, uno de Paraná y el restante de Gualeguaychú). A su vez, desde el inicio de esta fase de contención, se han descartado 14 casos sospechosos de Covid-19, mientras que otros 19 permanecen en estudio”, dijo la Dra. Hernández, compartiendo el parte emitido por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, de acuerdo a los datos reportados al 21 de marzo a las 14 por el área de Vigilancia Epidemiológica.

“Estos son los únicos datos que el Hospital San Benjamín va a difundir”, señaló. Y agregó con énfasis: “No voy a responder ninguna consulta de número de casos en observación ni en aislamiento, porque lleva a una tergiversación de la información y a que la comunidad se altere. Obviamente vamos a tener casos en estudio, porque la fase de contención es para detectarlos temprano, y para eso hay que seguir el protocolo que implica que toda persona con fiebre más sintomatología respiratoria como dolor de garganta, tos o dificultad respiratoria, más alguna noción de foco, o sea que venga de una zona que la dirección de epidemiologia considere un riesgo, se va a estudiar. Para eso permanecerán en aislamiento en el hospital, pero no significa que estén enfermas”.

La directora del San Benjamín recalcó que el informe “no menciona casos del departamento Colón porque no los hay. Toda otra información no es seria. No podemos hacer lo que debemos si tenemos que salir a desmentir informaciones totalmente infundadas. Le pido a todos, fundamentalmente a los profesionales de la salud, que sean responsables y recuerden que nosotros tenemos un juramento hipocrático y no podemos divulgar información”.

Por su parte, el Dr. Pablo Martínez, negó la veracidad de los dichos del audio en el que se lo mencionaba. “Esas palabras no son mías. En ningún momento hablé de que había un caso confirmado. Ya hablé con los pacientes en estudio y entendieron la situación. Uno no se puede hacer cargo de lo que no hace”.

“Estoy acá para llevar tranquilidad de que no hay ningún caso de coronavirus. Agradezco a la persona que viralizó el audio que se comunicó conmigo; entiendo que no fue de mala fe, pero cada uno le pone su color a un audio que manda íntimamente, no sé en qué contexto lo ha mandado”, dijo para finalizar.

El Entre Ríos