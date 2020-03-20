FALLECIÓ ESTE VIERNES 20 EN CIUDAD LA SRA. ANDRELINA INÉS AREZ VDA.DE LEGUIZA, SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS ESTE SÁBADO 21 DE MARZO A LAS 10 HR. EN EL CEMENTERIO LOCAL.
CASA DE DUELO : S/C.S/N BA. 96 VIV. SERVICIO COCHERÍA SCOLAMIERI SRL. ROCAMORA 518. TEL 425977.
Concepción del Uruguay: Falleció Andrelina Inés Arez Vda. de Leguiza (Q.E.P.D.)
FALLECIÓ ESTE VIERNES 20 EN CIUDAD LA SRA. ANDRELINA INÉS AREZ VDA.DE LEGUIZA, SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS ESTE SÁBADO 21 DE MARZO A LAS 10 HR. EN EL CEMENTERIO LOCAL.