En el marco de la emergencia sanitaria declarada y de las distintas medidas que se vienen adoptando en el país para prevenir la propagación del COVID-19, resulta necesario implementar acciones conducentes para la protección de los jubilados y pensionados mayores de 60 años sobre quienes corresponde reforzar las medidas tendientes a que se mantengan en sus hogares.

En ese sentido y en concordancia con lo ya difundido por el Banco de la Nación Argentina en su comunicado del 15 de marzo de 2020 y otras entidades bancarias referidas al control de supervivencia, se insta a todos los agentes pagadores de jubilaciones y pensiones a tener por cumplido el trámite de fe de vida con las modalidades hasta ahora vigentes y además con la posibilidad de presentación de una declaración jurada suscripta por el beneficiario y cuyo original sea rubricado por persona humana con capacidad legal para responsabilizarse, quien deberá acreditar su identidad y suscribir la documentación pertinente por ante el agente de pago, de acuerdo a las exigencias de cada entidad.

Asimismo, las entidades de pago podrán adoptar otras medidas simplificadas como ser procesos de llamadas por IVR, reconocimiento de voz y todas aquellas que estén a su alcance implementar para evitar el traslado de la población adulta de esa edad.

Por otra parte, ANSES prevé lanzar próximamente un sistema tecnológico ágil, seguro, efectivo, confiable y sencillo que utiliza herramientas biométricas que permiten la verificación de identidad por medio de fotografía de rostro en el marco de un Convenio suscripto con RENAPER que los bancos podrán utilizar para tal fin.

Se recuerda a las entidades que deberá proveerse sin cargo una tarjeta magnética al titular de la cuenta de la seguridad social y a su apoderado para percibir, que le permita operar en los cajeros automáticos y realizar las demás operaciones bancarias.

El cumplimiento de las medidas detalladas coadyuvará a minimizar la circulación del virus y a mitigar la pandemia declarada, según el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a incentivar la toma de conciencia de la situación de emergencia.

