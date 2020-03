Las réplicas de la masiva movilización de las mujeres exigiendo que las autoridades asuman la culpabilidad en este nuevo femicidio continúan, la llamativa presencia de la hija mayor del gobernador detrás de los carteles con el pedido de dimisión.

La masiva marcha en Paraná por la desidia estatal y el femicidio de Fátima Florencia Acevedo sigue mostrando sus réplicas.

Llamó la atención a las presentes no solo la presencia sino el ahínco que una de las manifestantes exigía la renuncia de los funcionarios provinciales responsabilizados por la inacción y la falta de protección que no le brindaron a Fátima cuando a gritos había exigido reiteradas veces que la ayuden, que la resguarden ante un hombre que le había anticipado su fatal destino.

En la movilización, presente, exigiendo dimisiones y la cabeza de los responsables estaba Florencia Bordet.

A la hija mayor del gobernador, como todas las mujeres que estuvieron presentes, se la vio consternada, con bronca e indignación por la ausencia del Estado que, por cierto, conduce su padre como autoridad maxima.

Ausencia, no solo durante la desaparición de Fátima, donde no se puso al frente de los rastrillajes a pesar de la conmoción social que causó, sino también tras conocerse que ya no se encontraba con vida.

A la fecha, aun, Bordet no ha dado la cara, tampoco ninguno de sus máximos funcionarios en materia de seguridad, la ministra Rosario romero y la cúpula policial.

A la hija se la pudo ver cercana a los carteles donde figuraba la foto y el nombre de su padre, junto con al resto de los funcionarios nombrados y los fiscales que protagonizaron la conferencia de prensa.

No fue las únicas manifestaciones de la joven para con el Gobierno o el Estado que conduce su papá, pudiéndose ver, en la previa de la movilización, su crítica fuerte por el vallado ordenado por el mandatario y que posteriormente dio marcha atrás.

“El miedo se cambió de bando”, posteó la joven en flyer que circuló por las redes sociales convocándose a la posterior masiva concentración, agregando “ojala cuidaran tanto a las pibas como a sus paredes y propiedades”, un claro mensaje para su padre.

