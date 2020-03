Una joven se recibió de abogada, y como en los clásicos festejos, la sentaron en la parte de atrás de un automóvil y con su cartel que exhibía “Díganme Abogada”, más una gran caravana que la acompañaba, contaba la buena noticia.

Pero, en un momento, en calles Jordana y 9 de Julio, apareció un perro, que se le acercó y le mordió el pie.

El hecho quedó registrado en un video, debido a que amigas de la joven recibida iban acompañando atrás en otros autos, filmando y tocando bocina, en el mismo se puede escuchar las risas de las chicas y el grito de la abogada.

Cabe mencionar que se lo tomó como una anécdota graciosa ya que una de las amigas subió ayer la grabación en la red social Twitter bajo el título “Iba todo piola hasta que a mi amiga LA MORDIÓ UN PERRO”.

El video causó un gran impacto y se volvió viral en las redes sociales, donde comentaron “Vos cuando te recibas jajaja”, “Vieja, ese grito es el mismo grito clásico de las películas de terror”, “Espero no te pase, con la suerte que tenés con los perros”, “Por qué se me hace que a mí me va a pasar eso”, “Jajaja que grande el pichicho”, entre otros. Asimismo, cuenta hasta el momento con más de 14 mil “Me Gusta”, más de 700 “Retweets», y más de 51 mil reproducciones.

Iba todo piola hasta que a mi amiga LA MORDIÓ UN PERRO pic.twitter.com/6rkFX5l9iT — paυla (@pauvillanueva_) March 6, 2020

