Es inminente el arranque de temporada para la mas plural y multimarca de las categorías de la provincia de Entre Ríos

Este 7 y 8 de marzo la acción vuelve de la mano de Competición Especial 850, arrancando con el calendario del automovilismo provincial, con su Clase C y Procar 1100.

La primera fecha del campeonato traería con sigo muchos protagonistas nuevos que predicen otro año récord superando incluso a la temporada 2019.

Procar 1100 tiene como campeón de su campeonato general a Cristian Conte. En tanto que Fabián Conte es el monarca de la Copa Seniors, reservada para los mayores de 45 años que este año tendrá una nueva edición. El trazado a utilizar será el corto de 2480 mts,

Dentro de la Clase C el campeón es Gastón Dubois, y defenderá el titulo con la llegada de mas modelos de autos y pilotos. El circuito a utilizar es el de 3200 mts.

Hay novededades técnicas y deportivas, en cuanto lo mas destacable de la parte deportiva se introduce un nuevo sistema de carreras, con carreras «Sprint» con duración mayor a una serie e inversión de los diez primeros en la grilla de largada. Las finales otorgarán mas puntos con respecto al año pasado y habrá mas diferencia de puntaje entre posiciones.

Las entradas tendrán un precio accesible de $200 las generales, menores $50 y el estacionamiento de vehículos livianos $100. Habrá servicio de cantina tanto en los boxes como en el sector de público en la curva 1. Como siempre se cuenta con servicio de agua corriente, baños, duchas playón asfaltado e iluminado

Horarios 1º Fecha Competición Especial – 7 y 8 de Marzo de 2020

SABADO 7 DE MARZO

Apèrtura de Inscripciones

9:30 Hs.

Tandas aranceladas – No oficiales

1º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

11:00 Hs.

1º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

11:25 Hs.

2º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

11:50 Hs.

2º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

12:15 Hs.

3º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

12:40 Hs.

3º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

13:05 Hs.

4º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

14:30 Hs.

4º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

14:55 Hs.

5º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

15:20 Hs.

5º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

15:45 Hs.

6º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

16:10 Hs.

6º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

16:35 Hs.

Cierre de Inscripciones

17:00 Hs.

7º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

17:00 Hs.

7º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

17:25 Hs.

8º Tanda Prueba CE 850 Clase C (20 min)

17:55 Hs.

8º Tanda Prueba CE 850 PROCAR 1100 (20 min)

18:20 Hs.

DOMINGO 8 DE MARZO

Apertura de Inscripciones

8:00 Hs.

Cierre de Inscripciones

9:00 hs.

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA

9:00 Hs.

1º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min)

10:00 Hs.

1º Entrenamiento CE 850 Clase «C» (10 min)

10:15 Hs.

1º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min)

10:45 Hs.

1º Entrenamiento CE 850 Clase «C» (10 min)

11:05 Hs.

Clasificacion CE 850 PROCAR Grupo A (10 min)

11:30 Hs.

Clasificacion CE 850 PROCAR Grupo B (10 min)

11:45 Hs.

Clasificacion CE 850 Clase «C» Grupo A (10 min)

12:00 Hs.

Clasificacion CE 850 Clase «C» Grupo B (10 min)

12:15 Hs.

Carrera «SPRINT» PROCAR (10 Vueltas o 20 Min.)

13:15 Hs.

CARRERA «SPRINT» Clase «C» (10 Vueltas o 25 Min.)

13:40 Hs.

Final CE 850 PROCAR (16 Vueltas o 30 Minutos)

14:45 Hs.

Final CE 850 Clase «C» (16 Vueltas o 35 Minutos)

15:20 Hs.

ENTREGA DE PREMIOS

16:30 Hs.