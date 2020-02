La semana pasada personal de Enersa constató en un domicilio de calle El Jilguero de la ciudad entrerriana de Piedras Blancas una conexión ilegal en la vivienda del concejal de Cambiemos, Agustín Córdoba.

De acuerdo a trascendidos, un técnico de una empresa que brindó servicios a Enersa habría realizado esta conexión ilegal hace más de 6 años. Desde la empresa estarían evaluando enviar una comisión técnica a controlar e investigar otros domicilios de la zona, dada la posibilidad de que existan más medidores con servicio eléctrico adulterado.

De acuerdo a los datos que pudo recabar ANÁLISIS, Félix Grandoli, técnico de una empresa subcontratada por Enersa realizó una maniobra que no permitía la lectura del consumo eléctrico, dado que el medidor poseía tapa ni precinto, e incluso se llegó a instalar un medidor ubicado en la zona rural de una persona supuestamente fallecida, utilizando su nombre y número de medidor para que la factura generada en el domicilio del concejal Córdoba sea cercana a los cero pesos.

Lo llamativo del caso fue que, en momentos en que personal de Enersa –acompañado por la policía provincial- fue a constatar la anomalía, Córdoba se comunicó telefónicamente con Grandoli, quien reconoció haber realizado la maniobra, diciendo que había sido “una gauchada”.

En el Concejo Deliberante de Piedras Blancas, en tanto, se está preparando una denuncia por peculado, y desde el bloque oficialista estarían preparando una denuncia por peculado. Asimismo, tal como fue en el caso del ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, Enersa se presentará en la justicia provincial para denunciar el hurto de energía eléctrica.

Además de concejal, Agustín Córdoba es empleado de la multinacional Saint Gobain, productora de yeso en polvo y principal empleadora de la zona.

El antecedente de Varisco

El exintendente de Paraná (Cambiemos) fue denunciado penalmente porque en la vivienda que alquilaba junto a su pareja, la concejal Claudia Acevedo, tenía una conexión directa clandestina a la energía eléctrica que nunca pagó el servicio.

La vivienda estaba “colgada” de una bajada de electricidad de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), desde mediados de 2016 y por ende nunca pagó factura alguna.

Varisco vivía en calle Echagüe al 800 junto a la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), quien recién se enteró que debía pagar el recibo de luz cuando llegó una cuadrilla de obreros de Enersa, acompañada de personal policial de la Comisaría Segunda, para notificarlos que en horas previas habían certificado que en el domicilio no existía medidor alguno y por ende se estaba cometiendo un delito penado por ley.

Según informó ANÁLISIS en marzo de 2019, la notificación de la denuncia penal –realizada por el abogado de Enersa, Javier Francisco Toyé- no la recibió la concejal ni Varisco, sino su empleada, quien pidió “por favor” a los obreros que no dejaran sin servicio a la vivienda, pero no se le hizo lugar. Al parecer, pese al tiempo transcurrido de alquiler, nunca preguntaron por qué jamás les llegó una factura desde Enersa, para pagar el servicio de luz.

En principio, la denuncia se hizo contra autores desconocidos, porque no había registro del morador de esa casa, pero después se comprobó que el inquilino era Sergio Varisco y por ende tuvo que dar las respuestas del caso. (Análisis)