El ministro de Economía, Hugo Ballay, aclaró ante los gremios docentes que la provincia no tiene intención de avanzar con un proyecto de reforma del sistema previsional sino que está abierta la convocatoria a un debate de todos los sectores.

También acordaron esperar la apertura de las paritarias nacionales para convocar esa instancia en Entre Ríos.

Acompañado por los vocales del Consejo General de Educación, Griselda Di Lello y Humberto José, Ballay recibió este viernes a representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

El titular del CGE, Martín Müller, se encontraba en ese momento representando a la provincia en el Consejo Federal de Educación.

En ese marco, Ballay se refirió a la convocatoria del gobernador Gustavo Bordet para un debate amplio sobre la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y aclaró que “no existe ningún proyecto de ajuste, ni modificación de la ley». «El oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, y si quisiera modificar la ley podría hacerlo, pero no es esa la intención del gobernador”, explicó.

Señaló además que, cualquier esquema que se plantee Bordet no verá ningún resultado para su gestión, habida cuenta de que es su segundo y último mandato. “Sí es real que para sostener la movilidad de los actuales y futuros jubilados hay que analizar la sustentabilidad», subrayó Ballay.

«El gobernador lo planteó porque no quiere que en un futuro, cuando la provincia no pueda asistir la caja -como hace actualmente- esta sea insostenible y que habiendo sido ocho años gobernador no planteara al menos el debate”, añadió el titular de la cartera económica.

En ese sentido, Ballay resaltó que “hay que empezar a accionar sobre la sustentabilidad de la caja, pero con una convocatoria amplia donde se analice el sistema y si hay algún sector que obtiene mayores beneficios, hacerlo más equitativo”, y desmintió categóricamente que exista intencionalidad del gobierno provincial en aumentar la edad jubilatoria o cambiar el 82 por ciento móvil. “Ustedes saben que para transferir la Caja hay que modificar la Constitución”, recordó y reiteró que se encontraba a disposición para recibir a todos los que requirieran explicaciones sobre el tema.

Propuesta salarial

En lo referente al tema salarial, el ministro celebró la apertura de las paritarias nacionales por parte del gobierno de Alberto Fernández y explicó que “a razón de que aún no hay una definición ni información sobre eso esperaremos para hacer una propuesta desde la provincia. Le hemos pedido a los gremios que lo tengan en cuenta, y que las decisiones que tomen las realicen luego de la reunión de paritarias”.

Recordó en ese marco que Entre Ríos fue la provincia que mayor incremento de haberes dio en 2019, alcanzando el 57,6 por ciento, a lo que calificó como un “esfuerzo por parte del gobierno provincial”, y adelantó que en marzo, “cuando se liquida el mes de febrero, se hará con el aumento acordado”, en referencia al último incremento del 11,7 por ciento que se había abonado por complementaria el mes pasado.

En relación a la definición salarial para este año, Ballay reiteró que “la intención del gobernador siempre es cuidar el salario de los trabajadores”.

Participaron del encuentro por Agmer los secretarios general, Marcelo Pagani; adjunta, Ana Delaloye; gremial, Guillermo Zampedri y de administración, Alberto Díaz. Por Amet estuvieron presentes el secretario gremial, Felipe Roble, y la asesora legal, Mariela Batistela. Sadop fue representada por los secretarios general, Sergio Pesoa; adjunta , Alejandra Frank, gremial, Katerina Arce y de capacitación y cultura, Cesar Schlotthauer. La secretaria general, Mirta Raya, y el secretario adjunto, Pablo Bourlot, lo hicieron por UDA.