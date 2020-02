Se volvió viral el dramático relato de una joven que asegura haber sido espiada, fotografiada y seguida por una red de trata de personas. Desde el Gobierno provincial aseguran que no hay denuncia ni causa judicial.

Una joven denunció que se salvó de ser captada por una red de trata de personas que operaba en la capital entrerriana. Tras la viralización del caso, que generó pánico en la ciudad, desde el Consejo provincial de lucha contra la Trata de Personas de Entre Ríos, informaron a AHORA que no hay denuncia ni causa policial en proceso.

Desde el área que conduce Silvina Calveyra desmienten que sea un relato verídico, debido a que se trata de un testimonio anónimo, además de que no hay ningún expediente en la Justicia ni denuncia en la Policía. Al respecto, plantean que el relato es dudoso y llevan tranquilidad a las familias.

El texto se hizo viral y generó de inmediato pánico en la sociedad. Según afirma la joven -no identificada- y cuya publicación dio a conocer PHM, el hecho habría hace un mes cuando caminaba por calle Los Vascos, lindante al Parque Urquiza, donde la habría ayudado un vecino e intervino la Policía.

De acuerdo al relato, la Justicia habría abierto una causa gracias a cuya investigación «hay siete presos pero esto es mucho más grade, cuatro están libres», según advirtió la mujer, con miedo. No obstante, oficialmente desmienten que se trata de un caso verídifico.

El relato completo:

Escalofriante relato de una joven que se salvo de un secuestro en nuestra ciudad.

Gracias a ella se descubrió una banda de trata de personas en Paraná pero lleva un mes de calvario por este hecho.

«Viernes 17 de enero 6:40 de la mañana salía de ni casa para irme a trabajar como lo hago todos los días , caminando porque mi trabajo queda cerca de casa y solía irme caminando.

Subi las escaleras de calle Los Vascos, generalmente suelo subir por la calle de adoquines pero eso día decidí ir por las escaleras… cuando salí vi una camioneta blanca (como las cangu pero esas viejitas) . No le di mucha importancia porque no voy a negar que soy una mina muy confiada t distraída a la vez …. a todo esto termino de subir la primera parte de las escaleras , cuando terminas de subir esa parte te topas con la calle y después viene el último tramo de escalera , bueno en esa calesita del medio veo la misma camioneta blanca que vi a unos metros de mi casa , y veo que esta vez a través de la ventana asoman un celular enseguida me di cuenta que apuntaba directo a mi y supuse que me estaba sacando foto grabando o lo que fuere … yo a todo esto iba con mis auriculares así que llame a la policía muy disimulada obvio deje mis auriculares puesto y llame y seguí caminando como si nada , me atendieron y les expliqué que una camioneta me venía siguiendo desde mi casa me preguntaron que zona y de que manera iba vestida y me pidieron que siguiera caminando pero que no cortara … yo a todo esto con un miedo tremendo seguí .. veo que atrás de la camioneta venía una moto también muy despacio por cierto seguí caminando hasta entrar por la calle de adoquines que te lleva sobre el costado de la escuela PUEYRREDON . cuando doble para esa calle vi que venía una camioneta de los policías miro para atrás y veo que la camioneta blanca seguía detrás de mi y la moto también…. a todo esto seguí caminando y el policía, a su manera, la cual entendí, me hace una señal que siguiera caminando yo seguí …. la policía hace su trabajo de interceptar la camioneta… la cual revisaron a los señores también revisaron el policía me hizo seña que me volviera . Me volví con todo el miedo del mundo por supuesto… me preguntaron si estaba bien les dije que si pero que por lo que vi ellos me venían sacando foto o grabando entonces le solicitaron el celular a esos sujetos .. y bueno si era tal cual lo sospechaba me venían sacando fotos desde que salí de casa y todo el trayecto que hice hasta el trabajo …. el muchacho que venía en moto UN GENIO se bajó y se acercó me dijo TE VEO SIEMPRE QUE SUBÍS CAMINANDO YO PASO TODOS LOS DÍAS Y TE VEO , HOY POR ESAS CASUALIDADES DE LA VIDA LA MOTO NO ME ARRANCO Y SALÍ MAS TARDE DE LO HABITUAL Y VI A ESTOS 2 QUE TE ESTABAN GRABANDO MIENTRAS SUBÍAS LAS ESCALERAS ASÍ QUE DECIDÍ SEGUIR TU TRAYECTO PARA NO DEJARTE SOLA … creo que si no hubiese sido por el hoy no estaría contando esto ….

Bueno después de ver las fotos temblaba de miedo .. a todo esto hice la denuncia correspondiente… los señores si es que se le puede llamar señores quedaron detenidos a raíz de la situación y mi denuncia y declaración del muchacho de la moto …. a todo esto llego el fin de semana y yo dije LISTO ESTO TERMINO ACÁ pero arranco la semana y me llamo La abogada que lleva este tema fui a tribunales donde tuve que volver a declarar y redactar la situación…. a todo esto me dicen TENEMOS EN INVESTIGACIÓN EL CELULAR QUE LES SACAMOS A ESTOS SEÑORES , Y LLEGO UN ARCHIVO POR CIERTO SOBRE VOS Y ME DICE PODRÍAS DECIRME CUANDO CREES QUE FUE ESTO … miro y quede helada (lo que me paso fue el día viernes y el lunes me llamaron para informarme de esto) era una foto mía en la pileta a la cual había ido con mis hijos el día domingo , yo no entendía nada y dije pero como puede ser si están los 2 presos y me dijeron aparte de estos 2 hay más personas detrás de todo esto. … Ni se imaginan mi miedo al ver esa foto y escuchar todo eso …. también me contaron lo que habían encontrado en el celular , 45 fotos mías en 1 semana me habían sacado eso quiere decir que me estuvieron siguiendo por distintos medios de transporte y yo ni cuenta… había vídeos míos ESTABA SENTADA AFUERA DE MI CASA CON MIS HIJOS Y MI FAMILIA … fotos mías cuando iba a trabajar, cuando salía de trabajar, fotos cuando iba al gimnasio, fotos de todo lo que hacía durante el día… se imaginan yo ? Frustrada con miedo no tanto por mi si no que por mis hijos también encontraron ropa de mujer una muda de ropa de mujer ….

Pasaron los días me vuelven a llamar y me redactan la declaración de 1 de ellos… la declaración decía ESE DÍA VIERNES TENÍAMOS LA ORDEN DE LLEVARLA CAMBIARLA DE ROPA Y SACARLA DE PARANA, ESE MISMO DÍA …. y yo 😳😳 aterrorizada seguía escuchando , pero no pudieron GRACIAS AL MUCHACHO DE LA MOTO QUE VENIA MUY DE CERCA ….. parece todo de película. Pero esto sigue …. ayer MIÉRCOLES 20 de febrero tuve una audiencia. Yo ya sabía que esto venía. … fui me presente …. y acá les resumo todo así van entendiendo …. La camioneta en la cual me seguían ese día NO TENIA LAS PATENTE PUESTAS un señor la había cambiado por un auto (un negocio) al rastrear al dueño de la camioneta tuvo que presentarse a declarar y decir donde la cambio a quien que calle y todo eso , el señor sin ningún problema dio toda la información y por medio de eso se hicieron allanamiento en el lugar donde hizo el negocio .. en esos allanamientos encontraron ARMAS, CÁMARAS DE FOTOS LAS CUALES FUERON ANALIZADAS Y SABEN QUE ? TAMBIÉN HABÍA FOTOS MÍAS Y DE OTRAS CHICAS MAS … a causa de este allanamiento hubo 5 presos …. ayer en la audiencia me encontré con 5 personas recién detenidas más los 2 anteriores que detuvieron el día que me seguían, a penas hace 1 mes de esto …. saben lo que dijeron en la audiencia hay 7 detenidos pero son 11 en total los que están dentro del negocio de TRATA DE PERSONAS , faltan 4 y esos 4 son los cabecillas de toda esa mugre y saben que me dijeron A ESOS 4 NO LOS ENCONTRAS NUNCA MAS EN LA VIDA MANEJAN TANTOS MILLONES Y MILLONES QUE DENTRO DE ESTE NEGOCIO HAY POLICÍAS INVOLUCRADOS Y TODA GENTE DE ARRIBA …. y esos 7 detenidos según la ley de no se que pueden que tengan una condena de 3 a 15 años …. y mientras tanto yo acá viviendo en un mundo de miedo NO PUEDO ANDAR SOLA MIS HIJOS NO PUEDEN ASOMAR LAS NARICES AFUERA PORQUE ESTO QUE PASO ES UNA RED DE TRATA DE PERSONAS ESTUVIERON A PUNTO DE LLEVARME QUIEN SABE A DONDE Y ESO PASABA ? Nadie se hubiese enterado de esto . Esos 7 hubiesen seguido su trabajo y todo seguiría en la misma mierda gracias a dios no tuvieron oportunidad de llevarme …

A TODO ESTO ESCUCHARON ALGO SOBRE ESTO? obvio no hay mucha gente de arriba metida, paso 1 mes y estas son las evoluciones, que me digan los 4 mas poderosos siguen ahí afuera y saben que por una falla que no pudieron agarrarte hay 7 presos y vos ahora no podes andar sola pueden pasar y pegarte un tiro porque ellos ya te tenían vendida y no se les dio pierden plata? Pffff ni se imaginan los millones que pierden y yo como quedo ? Tengo que vivir perseguida me miran y yo ya sospecho, mi familia obvio con el corazón en la boca porque esto es una cadena así como pueden atacar a mi persona lo pueden hacer con mi familia, mi novio, mis hijos, mis sobrinos, gracias a Dios la abogada que lleva este tema no se queda quieta pasaron un montón de cosas más pero si me pongo a contar no termino más resumí un poco todo … porque no lo hice público antes? Porque me pidieron por precaución que mantuviera esto entre familiares hasta que viéramos evoluciones …

Lo cuento para que sepan que estas cosas pasan yo jamás me imaginé vivirla tan de cerca , ESTA ES LA SOCIEDAD QUE TENEMOS, NO SE QUEDEN CALLADAS, HABLEN, DENUNCIEN, PORQUE ESTO NO ES JODA , NO ANDEN SOLAS, NO FRENEN HABLAR CON NADIE, NO SABEMOS A QUE NOS ENFRENTAMOS HOY ME TOCO A MI VIVIR CON MIEDO PERSEGUIDA UNA COSA ES CONTARLO , OTRA ES VIVIRLO Y SENTIR EL MIEDO QUE UNA SIENTE … NO DOY NOMBRES DE NADIE POR PRECAUCIÓN …. AHORA ME FALTA ENFRENTAR MIL COSAS MAS AUDIENCIAS Y SEGUIR PARA QUE ESTO NO QUEDE EN LA NADA»