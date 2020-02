“Tomamos la calle luego de conocer las declaraciones del Gobernador, según las cuales, con el término neoliberal de ´discutir la sustentabilidad´, anunciaban poner en discusión nuestra Caja, de los desmanejos no seremos responsables los trabajadores”. El jueves fue el turno de Concordia. La ciudad del gobernador se movilizó contra el impuestazo.

Este viernes el escenario de movilización fue Concepción del Uruguay de una nueva movilización, en esta oportunidad de la Multisectorial que se conformó luego del discurso del mandatario provincial ante la Asamblea Legislativa donde sostuvo la necesidad de la reforma del sistema previsional.

“Hoy nos reunimos y tomamos la calle luego de conocer las declaraciones del Gobernador y del presidente de la Caja (de Jubilaciones, Daniel Elías) realizadas el pasado sábado, según las cuales, con el término neoliberal de ´discutir la sustentabilidad´, anunciaban poner en discusión nuestra Caja de Jubilaciones”, dijo Walter Baccon, secretario general de la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Bajo el lema “La Caja no se toca”, Agmer, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) se concentraron frente a la sede de la delegación de la Caja de Jubilaciones de Concepción del Uruguay, en Urquiza 85.

“Nosotros, junto a las asociaciones sindicales, con los compañeros de ATE, de la CTA, Municipales, los del Movimiento Obrero y Social Uruguayense, enseguida entendimos ese mensaje que claramente nos está diciendo que quieren reformar la Caja, que quieren reformar nuestra Ley 8732, y es por eso que entendimos que había que urgentemente tomar la calle”, planteó Baccon.

Y agregó: “Es por esto que hoy somos más de mil compañeros aquí en la calle dejándole claro al Gobernador y al presidente de la Caja que los trabajadores no estamos dispuestos a discutir ni una reforma, ni una coma de la 8732. Cuando se habla de sustentabilidad, nosotros la entendemos como la solidaridad que debe tener el Gobierno con nuestra Caja porque somos nosotros quienes durante un promedio de 30 años aportamos de nuestro salario mes a mes para que la Caja sea sustentable”.

Baccon sostuvo que “de los desmanejos no seremos responsables los trabajadores. No vamos a pagar el ajuste los trabajadores y eso debe tenerlo claro el Gobernador. Nosotros aportamos 30 años y sabemos bien que hay funcionarios que firman jubilaciones por el trabajo de 4 años, y esas jubilaciones de esos ex funcionarios nos sale en proporción 36 aportes de maestras y maestros por mes”.

Después, planteó que “no estamos dispuestos a avalar ninguna reforma que implique la pérdida de nuestros derechos laborales, esos que fueron conseguidos con mucho esfuerzo por los compañeros que nos precedieron y que sostendremos con la lucha que daremos ahora y de aquí en adelante”.

“Nosotros, los trabajadores, no estaremos dispuestos a sentarnos en ninguna mesa a discutir reformas. Si quieren discutir quién tiene jubilaciones de privilegio, eso sí lo haremos –puntualizó-. Y si la Caja hoy no es sustentable, no es por los trabajadores. Lo dijimos y lo volveremos a decir: busquen los problemas en esas jubilaciones de privilegio, no en los trabajadores que aportamos toda la vida”.

Fuente: El Portal de David Ricardo