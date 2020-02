El frente que conforman los partidos políticos Partidos UCR, PRO, GEN, y Nuevo Espacio, remitieron una nota al Senado de la Nación para impugnar el nombramiento del ex gobernador, Sergio Urribarri, al frente de la embajada argentina en Israel.

Los dirigentes políticos, Jaime Benedetti, Nicolás Mattiauda, Osvaldo Fernández, José Ingold, Miguel Vecchio, Estela Miño, Juan Carlos Quinteros y Jorge Campañá, que integran Juntos por el Cambio Gualeguaychú, remitieron a ElDía la nota que le fue enviada al Senado de la Nación, en donde manifiestan su repudio a la designación de Sergio Urribarri al frente de la embajada en Israel.

“Los partidos de que forman la Alianza “ JUNTOS X EL CAMBIO “ se han dirigido a sus propias autoridades provinciales para solicitarles que representando el sentir de todos los simpatizantes y afiliados de la provincia de Entre Ríos, expresen un contundente repudio a la decisión de nombrar embajador de nuestro país en Israel al ex gobernador Sergio Urribarri.

Fundamentamos nuestro pedido en las expresiones de indignación de miles de entrerrianos al conocerse el modo en que se pretende sentar un escandaloso antecedente de impunidad, premiando con ese cargo a quien tiene ocho causas por corrupción en trámite ante la justicia.

No podemos obviar los dos ataques criminales que tuvieron lugar en nuestro país, contra la Embajada de Israel y la Mutual AMIA, hechos aún no debidamente esclarecidos. No podemos dejar de lado el trabajo de tantos inmigrantes judíos que llegaron a esta tierra para forjar un gran país junto a otros miles que huyeron de las persecuciones y la Europa empobrecida. No podemos soslayar lo que reza nuestra constitución nacional cuando abre los brazos “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Esta orden del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, deja en claro su actitud despreciativa hacia aquél país, al enviar como embajador de la República Argentina a uno de nuestros mejores exponentes de la corrupción y la desvergüenza.

Por lo expuesto, reiteramos nuestro pedido y al mismo tiempo sugerimos que conjuntamente con nuestros legisladores Nacionales y Provinciales realicen gestiones directas ante el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, para que de manera urgente se deje sin efecto esta designación y se ordene al imputado Sergio Urribarri a permanecer dentro del territorio nacional para quedar a disposición de la justicia y rendir cuentas sobre las diferentes causas que lo comprometen.

Estamos convencidos que nuestro requerimiento refleja el pensamiento de muchos entrerrianos de bien, que hoy observan azorados el modo en que se perpetra un verdadero atropello a los valores más sagrados de nuestra República.

Por otra parte, les comunicamos que se envían copias de la presente nota a la Cancillería Argentina y a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Sin más, y aguardando una respuesta positiva por parte de los organismos partidarios y legislativos requeridos, saludamos atentamente”. (ElDía)