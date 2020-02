Sp. Belgrano (S.Franc.) 1 – 2 Defensores (Pronunciamiento)

Sportivo jugó un buen primer tiempo, convirtió y tenía la ventaja merecida. Pero en el mismo final de esa primera parte se lo igualaron y luego, a pocos segundos para que concluya el juego, un grave error lo dejó con las manos vacías.

Fue una de esas noches que comenzó bien en el «Boero» y parecía que el final iba a ser feliz. Pero de a poco el guión se fue haciendo oscuro y terminó de la peor manera, con victoria 2-1 de Defensores de Pronunciamiento, en una nueva fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Continuando con lo bueno que mostró entre semana en Sunchales, Sportivo mantuvo por momentos el buen juego. Es cierto, en el duelo con Unión le faltó eficacia y además algo de asociaciones adelante. Esta vez, las asociaciones aparecieron y aunque sea pudo concretar una.

El equipo de Mazzola aprovechó las salidas rápidas por los costados y ganando metros en el terreno fue complicando a la defensa de Defensores de Pronunciamiento, que por momentos «hizo agua» en varios sectores.

Lo bueno para el elenco de nuestra ciudad es que pudo abrir rápido el marcador. Tras una salida larga de Martina, cuando se jugaban 10 minutos, Capurro tomó el balón y puso un gran pase para la entrada solitaria de De Souza, que definió por arriba ante la salida de Correa.

Esto le dio tranquilidad al «verde». Si bien tuvo algunas pequeñas imprecisiones, intentó jugar de primera, con buena posesión de balón y confundiendo al rival. Quizás sin tanto poderío en el área de «Depro», pero sí con buenas intenciones.

Una de las mejores jugadas se dio a los 35 minutos, cuando Balmaceda recibió solo con el arco vacío y si bien hizo bien la pausa para que los defensores queden sin chances, no estuvo certero a la hora de rematar y la pelota se fue por arriba del travesaño.

La primera llamada de atención, para lo que después sería un cierre pésimo, llegó a los 45 minutos de esa primera mitad. Sportivo tenía todo para salir desde el fondo, la pelota llegó hasta la mitad de la cancha, pero no pudo superar la línea de volantes del elenco visitante y en con una buena habilitación, Robles quedó mano a mano con Martina y no falló.

El equipo de nuestra ciudad había hecho méritos como para irse al descanso con una buena ventaja, pero por esas cosas que tiene el fútbol, el marcador era de un tanto por bando.

Se apagó

El segundo tiempo fue malo en casi todos los aspectos. Lo único positivo fue el debut del juvenil Juan Tomadoni, quien tuvo sus primeros minutos en el Torneo Federal A. El resto fue en declive.

Ya las ideas no fluyeron como en la primera mitad. No había opciones para generar dos ó tres pases seguidos. Cada uno intentó hacer la individual y eso le jugó en contra a lo colectivo.

En ese contexto, Defensores de Pronunciamiento fue, con poco, creciendo en su juego. No generó demasiado la visita, pero ya no sufrió y se aferró al punto. Más aún, cuando Russo vio la tarjeta roja a los 20 minutos y eso le dio a Sportivo la ventaja numérica.

Con uno más, el conjunto de Mazzola fue preso del mal juego. Cuando tenía que ir por las bandas iba para el centro, cuando podía poner la pelota al área buscaba, sin éxito, desequilibrar por los costados.

Ya con más empuje que juego, Sportivo trataba de buscar ese gol agónico que le permita llegar a la victoria. Pero fue todo lo contrario. Una jugada que comenzó intrascendente, con los defensores manejando el balón. Orué tocó para Camisassa, el lateral al medio para Moreyra y el central más al medio para Martina, que quizás sobrado de confianza, se demoró y ante la presión de Robles, no pudo despejar, para que «Depro» se lleve un premio demasiado grande.

Gol de Defensores a los 46 minutos, silencio total en el estadio, la gente comenzó a irse y todo se terminó por derrumbar.

Sportivo, que tenía la chance de acercarse a la zona de clasificación, ahora tendrá que pugnar por escaparle al descenso. Todavía tiene la fortuna de que hay rivales muy pobres en la parte inferior de las posiciones, pero no deberá descuidarse.

La euforia por la clasificación en la Copa Argentina duró pocos días y no tendrá tiempo para festejarlo mucho más, tendrá que poner la cabeza en el Federal y salir de la parte de abajo.

SÍNTESIS:

Sportivo Belgrano 1:

Leonardo Martina; Jonathan Gallardo, Mauro Orué, Fernando Moreyra y Braian Camisassa; Sebastián Balmaceda, Juan Capurro, Leonardo López y Román Strada; Walter De Souza y Fernando Catube.

DT: Carlos Mazzola.

Depro 2:

David Correa; Nazareno Rodríguez, Milton Álvez, Patricio Valente y Maximiliano Villagrán; Cristian Allende, Juan Ardetti, Johan Laureiro y Nicolás Reyes; Lautaro Robles y Mauro Siergiejuk.

DT: Hernán Orcellet.

Goles: 10PT Walter De Souza (Sportivo), 45PT Lautaro Robles (Depro), 47ST Lautaro Robles (Depro).

Cambios: 9ST Pablo Russo por Valente (Depro), 20ST Juan Tomadoni por Strada (Sportivo), 27ST Juan Pablo Francia por López (Sportivo),

Amarillas: Russo (Depro), Capurro (Sportivo),

Incidencias: 21ST expulsado Russo (Depro).

Árbitro: Nelson Bejas.

Estadio: “Oscar C. Boero”.

Gimnasia y Esgrima (CdU) 1 – 1 Güemes (SdE)

Güemes empató con Gimnasia y Esgrima en Concpeción del Urugauy 1 a 1, en un intenso partido. César Montiglio puso la ventaja, pero lo empató Luciano Leguizamón. Fue expulsado Zelaya.

Gimnasia y Esgrima empató 1 a 1 como local ante Güemes de Santiago del Estero, por la decimoctava fecha de la Zona 1 del Federal “A”. El visitante se puso en ventaja con gol de Montiglio a los 15´ del complemeto pero tres minutos más tarde lo igualó Leguizamón con un tiro libre formidable. Hubo un pésimo arbitraje del cordobés Cesar Ceballo.

Cuando no se puede ganar, no hay que perder, reza una de las máximas más antiguas del fútbol. Al Lobo de Bravi no le quedaba otra que ganar de local, pero se topó con el puntero de la zona, que por algo está allí. Ya sea por lo que demuestra adentro de la cancha como afuera. En todo momento el elenco de Santiago del Estero dejó en claro que vino a tratar de ganar.

El Lobo y el Gaucho, de realidades muy distintas en la tabla, regalaron un entretenido partido en el Núñez. De esos en los que cualquiera se podría haber quedado con los tres puntos.El primer tiempo de Gimnasia no fue bueno, le faltó fútbol. Al visitante se lo vio más sólido y con juego más fluido por la tarea del experimentado Montiglio, de Pablo López y Juárez. Todo eso sumado a la potencia de Luis Leguizamón adelante.

Los primeros minutos fueron de Gimnasia, que estuvo cerca con un tiro de Leguizamón que desactivó Mendonca. Después se fue diluyendo lo del local y creció el elenco de Martel. Un tiro de Juárez se fue al lado del palo y sobre el final de la primera etapa Lucas De León tapó un zurdazo de Leguizamón.

El complemento casi que no dio respiro. A los 10´se escapó Da Silva por la derecha, mandó el centro y Diego Jara se devoró el gol abajo del arco. Cuatro minutos más tarde, Romero escapó a la marca de Jona Benítez, asistió a César Montiglio que paró la pelota en la puerta del área, se acomodó y le dio con clase por abajo al palo más lejano.

Pero si hablamos de clase, qué adjetivo le cabe al tiro libre que clavó en el ángulo Luciano Leguizamón para llegar al empate. Mendonca se estiró todo lo que pudo pero fue en vano. Golazo y el partido se puso 1 a 1.

Después de la igualdad Gimnasia jugó con el corazón en la boca. Yendo a buscar el triunfo con desición pero descuidándose defensivamente. Leguizamón dejó cara a cara a Jara con el arquero pero la la “Joya” le falta brillo. Cuando la jugada pedía un latigazo de zurda, el delantero se enredó solo y le salió un tirito.

Antes del pitazo final, Güemes casi se lleva demasiado premio. Primero con una carambola entre Bernay y Pavón; y después con una mediavuelta de Romero que reventó el travesaño.

El final fue caliente e inncecesario gracias a la floja tarea del árbitro Ceballo, que expulsó a Zelaya por una pelea con Jonathan Benítez.

Terminó en empate, fue justo porque ambos equipos lucharon hasta el final con sus armas. Para el Lobo el vaso medio lleno fue que le descontó un punto a Juventud Unida, que cayó en Gualeguaychú frente a Sarmiento de Chaco. Ahora el equipo de Bravi visita a Depro.

SÍNTESIS:

Gimnasia y Esgrima 1:

Lucas De León, Ricardo Bernay, Emilio Lazza, Rafael Ríos, Pablo Vercellino, Jonathan Benítez, Leo López, Maximiliano Badell, Enzo Da Silva, Luciano Leguizamón, Diego Jara.

DT: Hilario Bravi.

Güemes 1:

Juan Mendonça; Nicolás Monje, Valenzuela, Alan Giménez, Leandro Wagner; César Montiglio, Nicolás Juárez, Pablo López, Raúl Zelaya; Luis Leguizamón y David Romero.

DT: Pablo Martel.

Goles: 60´Montiglio (G); 63´Leguizamón (G).

Cambios: Franco González por Enzo Da Silva; Fonseca por López; Gabriel Tea por Jara (G). Víctor Rodríguez por Montiglio; Claudio Vega por Leguizamón; Alvaro Pavón por Pablo López (GSE).

Árbitro: César Antonio Ceballo (Córdoba).

Expulsados: Zelaya (GSE). Martín Pinilla (Preparador físico-G).

