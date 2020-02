En las últimas horas tomó relevancia un posteo hecho en redes sociales por Florencia Caminos, mamá de la pequeña Catalina De Gracia, fallecida en 2017 a la edad de 5 años por supuesta mala praxis.

En dicha publicación expresa en primera persona la odisea e impotencia de una madre en busca de justicia, dejando en evidencia la burocracia judicial y política, que no solo perjudica a quienes menos recursos económicos tienen para enfrentar estas luchas desiguales, sino que termina favoreciendo a los más poderosos, garantizando así la impunidad.

A continuación el posteo de la mamá de Cata:

«Estaba escuchando radio 9 como casi todas las mañanas,hasta que baje al super y encendí la radio nuevamente y comienzo a escuchar al Dr Martín Oliva,actual intendente de mi ciudad,donde exigía o pedía como lo quieran interpretar,que la gente pague sus impuestos,ahora yo me pregunto??Dr Oliva usted quiere que paguemos nuestros impuestos para mejorar nuestra ciudad o mantener la gente que usted acomoda a dedo en la municipalidad???para hacer un recordatorio a la memoria de la población ,el Dr Oliva fue director del Hospital cuando sucedio el caso de Thiago Albornoz,o casualidad el abogado de la doctora Tolosa que fue a la que responsabilisaron por la muerte de Thiago su abogado era Sebastían Arrechea,o casualidad este mismo abogado está dentro del grupo del doctor Oliva,que también esta defendiendo a 2 médicas que atendieron(una manera de decir)a mi hija Catalina De Gracia.A este individuo le estamos pagando nosotros??????mientras el defiende a médicas que están nombradas en la causa de mi hija,nosotros le estamos pagando el sueldo a este señor?porque si lagente no sabe los médicos no le pagan a los abogados,el estado o sea nosotros le damos abogados gratis,me hubiese gustado hacerle está pregunta al doctor o intendente como quieran llamarlo y no pongo en tela de juicio si es mal o buen profesional,cada cúal tiene su propia experiencia y pensamiento,de ahora en adelante,le digo a usted señor intendente que nosotros gente laburadora,de clase media,que hemos logrado lo que tenemos laburando NO PAGUEREMOS MAS LOS IMPUESTOS,sabe porque???porque a nuestro abogado nosotros con ayuda de muchos amigos y desprendiendonos de nuestros bienes tenemos que pagarle para tener una defensa digna como se merece todas las familías que han perdido a sus hijos o seres queridos por Mala Praxis.Por este motivo costo casi 2 años poder acceder a que el caso de mi hija pase a la corte suprema de la nación,estoy indignada,la gente le esta pagando sueldos a corruptos encubridores y fiscales poco profesionales que no hacen su trabajo como deberían,pero claro,como no les ha tocado una perdida como la muerte de una niña de 5 años llena de luz,hacen la vista gorda y oidos sordos,cuando le reclamé a la primera fiscal la dc,GABRIELA SERO,que muy amablemente me llamo un día antes de la primer marcha que ibamos hacer exigiendo justicia y saber¿QUE PASO CON CATA?me dice que en esos días llegaba la autopsia de Catalina,lo cúal era mentira porque la marcha la realizamos el 11 de abril 2018,y la autopsia llegó en agosto,yo le dije que a la marcha la hacíamos igual y le dije q se ponga en mi lugar de madre que necesitaba saber que paso a mi hija y la angustia y desesperación teníamos nosotros el no saber,ella muy fríamente me responde que no podía ponerse en mi lugar porque nunca había sufrido una perdida de esa magnitud,que suerte le respondí,ojala nunca le pase,la doctora no ha sufrido perdidas importantes a nivel personal que le toque o le rompa el corazón como nos sucedió a nosotros.

Hoy tengo mucha bronca,porque uno ve por la tele toca d oídos casos así,ojala a la doctora o al doctor o doctores que tienen hijos jamas les pase lo que sucedio con mi hija,porque nadie sabe lo que se siente vivir esta vida sin una parte de tu cuerpo,de tu corazón de tu alma,nadie remplazará a mi Catita,pero yo tengo una pequeña de solo 3 años que motiva a seguir viviendo a seguir saliendo porque no tiene la culpa de lo que le sucedio a su hermanita,que ella sabe que esta en el cielo junto con su abuelito Rey y su Tío pedrito y su primito Jonnás,porque cuando vamos al cementerio a visitar su hermanita están todos juntitos.sinceramente me dan mucho asco verlos a todos ellos,porque acá nos cruzamos todos por las calles y me dan ganas de escupirles la cara,siento mucho asco la gente corrupta y las que se creen impunes y superiores a todos.Nosotros tenemos plena confianza en nuestro abogado el Dr,Ostolazay sus colegas Luisina y Pablo,fueron 5 médicos los que la dejaron morir y le robaron su vida sus sueños de ser princesa,nosotros seguiremos luchando y extrañandote como siempre mi flaca bella»