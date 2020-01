«Dijo que me ayudaba con su miembro a sacar unas pelotitas que tenía adentro», recordó otra víctima de Cardoso. Denunció que la instó a «acostarse con amigos de él», mientras la drogaba con Clonazepa

Mientras avanza la investigación contra el empleado del Estado entrerriano, Antonio José Luis Cardoso, detenido en Paraná acusado de abusar sexualmente de jóvenes a las que les ofrecía trabajo, una segunda víctima rememoró a Elonce TV los episodios de abuso que sufrió por parte de esta persona.

«Estas persona que se hace lllamar Mariano me cita en su casa, en calle Italia, yo le llevo mi curriculum, y ahí me da mate; empecé a sentirme mareada, me dijo que era curandero y que al darle trabajo a la gente también ayudaba a curarlos de maldiciones y cosas que tenían», relató la mujer en comunicación telefónica con Elonce TV.

«Me dijo que me habían hecho una atadura para que yo no progrese», reveló. En su relato, indicó que el presunto abusador le solicitó que fuera al día siguiente, porque «se iba a poner en contacto con un tal Julio, que era el que dirigía la cooperativa».

De acuerdo a su relato, la mujer indicó que el hombre le dio agua, y le dijo que «era agua bendita que tenía que tomar para sacarme algo que tenía en el ovario, algo que me habían hecho».

«Dijo que me ayudaba con su miembro a sacar unas pelotitas que yo tenía adentro»

«Todo el tiempo me insistía para que tome agua o mate, y cuando empecé a marearme, a adormecerme, el me acostó en la cama y empezó a decirme que me tenía que curar, que me iba a sacar lo que tenía», rememoró.

Y continuó: «Me bajó el pantalón, me subió la remera y empezó a hacer presión sobre mi abdomen como si empujara algo; en ese momento, comenzó a meter su mano dentro de mi hacía como si sacaba algo».

«Me mostró que sacaba como unas pelotitas negras, y decía que eso era lo que yo tenía adentro, que era lo que me habían hecho», recordó la víctima de Cardoso.

«Me di cuenta que él metía algo dentro de mí, y como pude me di vuelta porque me había puesto mirando hacia la pared y él estaba detrás, en mi espalda. Cuando le dije qué estaba haciendo, me respondió que me ayudaba con su miembro a sacar esas pelotitas, lo que yo tenía pegado adentro, en mi vientre», relató la mujer en comunicación telefónica con Elonce TV.

«En un momento paró y me dijo `andá al baño a cambiarte porque vamos a hablar con Julio´. Cuando fui al baño, me di cuenta que había terminado sobre mi», aseguró, al tiempo que comentó que Cardoso le había dicho que «padece cáncer y que no tiene erecciones».

La promesa de trabajo

Bajo la falsa promesa de empleo en el Estado, Cardoso solicitaba curriculum a sus potenciales víctimas, a quienes luego de «prácticas» de trabajo dentro de su misma vivienda, las adormecía para luego abusar sexualmente de ellas.

En su relato, la segunda víctima de este sujeto contó como fue el encuentro con «este tal Julio, en la zona del Volcadero». «Me dijo que necesitaba una panadera que sepa hacer facturas y tortas negras para la gente del barrio, y además que de él podía hacer entrar gente a la municipalidad. Me pidió que hiciera una lista de las cosas que necesitaba y que él al día siguiente las compraría, porque tenía gente en el gobierno que le daba todo».

Tras la reunión, la mujer recordó que regresó a casa, «mareada», y que durmió hasta el día siguiente. «Cuando desperté, vi que tenía varias llamadas perdidas de él donde me pedía la lista para llévasela a Julio porque si no iba a perder el trabajo», indicó.

«Todo el tiempo que daba cosas para tomar, todo el tiempo estuve drogada»

Se recordará que en el allanamiento se concretó en la vivienda de calle Italia al 500, se localizaron una cantidad importante de curriculum viate de mujeres, y planillas tipo modulo, con los logotipos del municipio de Paraná y de Gobierno de Entre Ríos. Además de pastillas, caja de Clonazepam, y otros medicamentos, profilácticos, líquidos en botellas de limón.

La víctima de Cardoso aseguró a nuestro medio que durante esos días, continuaba sintiéndose «drogada», y que no fue sino hasta unas semanas después que se dio cuenta «que había cosas en el mate que me daba». «Tengo entendido que el Clonazepam no se va enseguida del organismo, sino que seguís mareada durante unos días», comentó al respecto.

«Me buscó, me llevó a su casa, me hizo armar la lista, mientras me daba mate y me hizo lo mismo que el día anterior, eso de querer sacarme cosas de adentro, y terminó dentro de mi cuerpo», recordó. «Las cosas que supuestamente me sacaba de adentro, las tiramos al río», acotó.

La mujer aseguró que durante los encuentros, el estatal le mostraba «fotos de otras chicas, y me decía que a una la había hecho entrar en el registro civil, de otra que era su secretaria a la que había hecho adelgazar, y que yo estaba gorda por el mal que me habían hecho, pero que él iba a hacerme bajar de peso».

«Me preguntaba mis datos, sabía cosas que yo no le había dicho, y era como me quería sacar datos», apuntó.

«Dos días después, me llamó Julio y me dijo que tenía todo para que empezara a trabajar. Mariano me buscó de nuevo, me llevó a su casa y me practicó las supuestas curaciones. Después me llevó a la casa de Julio, quien ya había conseguido las cosas y me dijo que le avisara qué faltaba porque él las conseguía», señaló la mujer en comunicación telefónica con Elonce TV.

Según narró, Cardoso le pidió que le enviara un mensaje a ese supuesto Julio, «donde tenía que decirle que iba a darle algo».

Asimismo, indicó que este sujeto le advertía que «si no iba a su casa, iba a perder el trabajo, y que era una desagradecida.. Me decía que rece».

Drogada y prostituida

En continuación con su relato, la víctima contó que Cardoso la esperaba en su casa con un vaso de vino sobre la mesa, el cual ella bebió y después comenzó a sentirse descompuesta.

«Mientras yo me sentía mal, llegó Julio, y Mariano se fue a la habitación; yo no entendía como había quedado sola en la cocina con ese hombre que estaba en silla de ruedas. En un momento, él me levanta la remera y empieza a tocarme.. después me dio plata», rememoró.

«Cuando Mariano me preguntó si Julio me había dado plata, le dije que no, pero era porque ni siquiera me acordaba que lo había hecho», aseguró.

Y prosiguió: «Después me dijo que iba a llevar amigos de él, de casa de gobierno, que yo tenía que ir a la habitación y quedarme a solas con estos señores, a uno le decía `el gordo´, que yo tenía que acostarme con ellos y que me tenían que dar plata».

La víctima reaccionó y de acuerdo a lo que indicó a Elonce TV, en ese momento, «le dije que no iba para que me hiciera prostituir, sino porque me había prometido un trabajo».

«Me respondió que él era un hombre de bien, que nunca iba a tocarme ni a mirarme con otros ojos porque decía que si tocaba a una mujer se enfermaba, porque le agarraba una maldición», comentó. «Y parecía que iba a llorar, como haciéndose el inocente», agregó.

«El último día que fui me hizo tomar tres vasos de agua bendita, me quedé dormida y desperté al otro día con una toalla encima. No sé qué me hizo esa noche», aseguró la mujer. «Nunca más fui a esa casa».

La víctima de Cardoso contó que este sujeto la llamaba y enviaba mensajes «para pedirme que no fuera a decir nada porque dónde vivía mi familia, que iba a hablar con mi marido, y que rece mucho porque yo era una desagradecida». (El Once)