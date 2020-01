Un recolector municipal sufrió una herida importante al cortarse con vidrios depositados en la basura. El hecho ocurrió ayer por la tarde en la intersección de San Martín y Malvinas Argentinas. Frente a ese nuevo caso, se volvió a pedir a los uruguayenses que tomen los recaudos necesarios” y señalicen debidamente los residuos de este tipo. El incidente ocurrió en San Martín y Malvinas Argentinas.

Al respecto, uno de los empleados del área fue a “levantar una bolsa y estaba llena de vidrios. En roce, la bolsa le cortó a la pierna, provocándole un corte, por lo que tuvieron que llevarlo al Hospital Justo José de Urquiza. Le hicieron dos puntos de sutura.

Sobre su estado de salud, se supo que “le hicieron las curaciones, le aplicaron la sutura y lo llevaron hasta la casa y ahora va a tener un largo tiempo para rehabilitarse”.

En consecuencia, desde el área de recolección se lamentó que “siguen los desaprensivos sacando vidrios, no se dan cuenta que los chicos son trabajadores”.

Se reconoció que “no se puede entender cómo si uno tiene ciertos recaudos en su casa para cuidar a su familia, no lo puede tener con los recolectores; al tirar ese tipo de residuos, sin ningún tipo de identificación, sabiendo que puede provocarle graves heridas a la persona que pasa a recolectarlos.

Se criticó que “la gente no tiene ninguna clase de miramiento en poner cualquier cosa: no le importa si se lastima o no. El chico se podría haber cortado una arteria importante o haber sufrido otro tipo de lastimadura que podría haber sido mucho más grave de lo que fue”. (La calle)