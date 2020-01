Lo afirmó la secretaria de Turismo y Cultura de esta ciudad, Silvia Vallory. También habló sobre una campaña de limpieza de colillas de cigarrillos.

Silvia Vallory, secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón, visitó el programa TURISMO 12 de la emisora local FM Radio 12. Allí, en una extensa entrevista, la funcionaria adelantó la realización de una campaña de limpieza de colillas de cigarrillos en las playas organizada junto a los paradores, y la decisión de limitar la emisión de papel brindando a los visitantes información on line, entre otros temas.

Sobre la posibilidad de que las playas de Colón sean declaradas libres del humo de tabaco, la secretaria de Turismo declaró: “Cuando leí de otros lugares me pareció una buena idea. En los países del primer mundo hay espacios con ceniceros en un sector de la playa para fumar y dejar ahí las colillas”.

“Nos reunimos con los paradores costeros y determinamos que a través del área de Ambiente se colocarán unos cestos con malla para que uno pueda tirar las botellas o latas. Está la posibilidad de realizar una jornada de recolección de colillas de cigarrillos con alguna organización social, después de la cual si uno lleva una botellita de gaseosa llena de colillas recolectadas en la playa, en el parador les regalen una gaseosa, para comenzar a generar conciencia. Así que en estos días comenzaremos a trabajar con Cultura y Ambiente sobre esta campaña”, adelantó.

“También tenemos que analizar el tema del consumo de bebidas alcohólicas en la playa”, dijo Silvia Vallory . Y haciendo referencia a la gran cantidad de jóvenes que se alojó en Colón esta temporada, señaló: “Mar del Plata prohibió el consumo de alcohol en las playas públicas. No sé si es nuestro extremo. En este momento no teníamos esa posibilidad. Si uno va a hacer algo así debe primero anunciarlo, las personas deben conocer las reglas de ese lugar y si eligen ese destino respetarlo, y si no lo hace sabe que tendrá sanciones”.

