«Vas a salir como saliste de tantas batallas», dice uno de los miles de mensajes de aliento y súplicas por la salud de «Cepillo» Trevissán, tras el accidente en Jesús María. También hay expresiones contra de las jineteadas.

Tras el grave accidente que sufrió Leonardo «Cepillo» Trevissan, de 38 años en el festival de Doma y Folclore de Jesús María se han multiplicado los mensajes de aliento para él y las súplicas para que salga adelante.

«Fuerza para éste jinete entrerriano como es Leonardo Cepillo Trevissan. Sé que vas a salir como saliste de tantas batallas. Dios no abandona a un campeón. Fuerzaaaa», se lee en uno de los tanto mensajes, mientras que en otros se piden cadenas de oraciones.

Por citar sólo algunos de los comentarios que pueden leerse, José Ortiz escribió: «Mucha fuerza amigazo de mi Entre Ríos y para la familia un abrazo grande». Por su parte, Andrea Kalbin le deseó «muchas fuerzas, Diosito te ilumine y toque las manos de esos médicos, para que salga todo bien .Estaremos orando».

Miriam Agüero, expresó: «Dios bendice las manos de los médicos y su sabiduría ,fuerzas cepillo saludos y oración para su familia fuerzas hermanos de Entre Ríos».

Claro que en medio de estos mensajes, también surgieron cuestionamientos y críticas de quienes cuestionan la doma. Muchos de ellos también escribieron este domingo por la mañana pidiendo el fin de este tipo de eventos.

Por supuesto que hubo cruces y, por ejemplo, Adriano Filimangui expresó: «Por favor les pido aquellas personas que si no saben de jineteadas que no escriban estupideces. Vamos unirnos en oración por este jinete entrerriano para que salga de este mal trance ya van a tener tiempo para decir lo que quieran». (El Once)