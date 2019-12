“Pensamos que iba a ser un alegato como otros pero esta causa superó todo”, introdujo Rubén Pagliotto y enmarcó su exposición en una relación de amistad con quien fuera intendente de Paraná hasta hace unos 15 días, Sergio Varisco. Fue este lunes, en los alegatos de la defensa del exintedente en la causa narco que tramita el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná.

“Queremos responder a quienes desde hace años vienen torturando el honor de Varisco, Bordeira y Hernández”, dijo. Agregó que se vieron “ingratamente sorprendidos cuando se intentó juzgar la actividad política”.

“Por los acuerdos políticos, muchos llegaron a ser grandes jueces y juezas. Por acuerdo político del peronismo y radicalismo, muchos accedieron al Poder Judicial. Por eso quiero resignificar y poner en valor los tan bastardeados acuerdos políticos”, señaló.

Acusó al juez federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos (que llevó adelante las investigaciones) de comprar “a bulto cerrado lo que le vendieron los investigadores de la Policía Federal”.

“Eso me demuestra que ese hombre (el juez Ríos), que conoce el Derecho, no aprobó la vida. Lo digo con respeto porque sé de su entereza, valores morales y formación. Pero no tengo el mismo concepto por muchos integrantes de la Policía Federal”, planteó.

Aseguró que la ex ministra de Seguridad de la Nación durante el macrismo, Patricia Bullrich, “nos dijo a Cullen y a mí frente al ministro Rogelio Frigerio, que Varisco entregue a Pablo Hernández y a Griselda Bordeira y todo se terminaba”.

“La respuesta de Sergio fue contundente y categórica. Contestó que no entrega a nadie pero mucho menos a aquellos que no hicieron nada para tapar el atrevimiento y mentira que hicieron”, planteó.

Después agregó que al periodista Maximiliano Montenegro, la ministra Bullrich “le dijo que personalmente recibió la denuncia sobre la avioneta que iba a llegar a Paraná». Y agregó que le sorprendió que hubiera tantos empleados municipales y vehículos municipales en el lugar. Es una mentirosa. Y esa mentira se dijo porque Varisco apareció como candidato para competir en 2019 con el gobernador Gustavo Bordet. Uno conoce largamente como son estas cuestiones. Un día me llamó Bullrich y me recriminó que como Sergio no entregaba a nadie, la cosa sería como terminó siendo. No es como dijo un pánfilo que se dice periodista y es animador radial y dijo que invocamos la llegada de Marcelo D’Alessio a Paraná para embarrar todo”, acusó.

Exministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Cuestionó el espacio en los medios dedicadas a la causa Varisco. Luego se quejó de “cuestiones no investigadas porque se tornaron oscuras”.

“Esta audiencia me convenció que la División Lavado de Activos de la Policía Federal es un desastre”, dijo para atacar la pericia contable. Además, refutó que se entregaran órdenes duplicadas en el municipio.

Alimentó la versión sobre el supuesto robo de droga por parte de los policías federales. “Se perdieron 8 kilos de cocaína el día del allanamiento a Luciana Lemos”, aseveró. Y preguntó al periodismo qué sentirían si estuvieran en los pies de funcionarios que pertenecen a un “Narcomunicipio”.

Atacó el resultado “funesto” del procedimiento de la avioneta porque se escaparon cuatro personas de ocho. Criticó que no se haya averiguado sobre las pistas habilitadas en Paraguay el día del aterrizaje en Colonia Avellaneda. Deslizó que robaron droga también de la avioneta.

Dijo que Bordeira no es a la única persona que le dicen “Gorda” y sostuvo que a otra persona mencionada en la causa le dicen del mismo modo. “Si a ‘Tavi’ Celis le hubiesen faltado 15 kilos, me imagino el escándalo que hubiese hecho”, agregó.

El alegato, que se extendió por más de dos horas, fue básicamente desordenado. En varias oportunidades repitió que conocían la causa de principio a fin. “Primero fue la cuestión de la avioneta, lo cual habría dado pie para investigar un acuerdo político que después pasaría a ser un acuerdo político para financiar el narcotráfico. Acá en esta audiencia vuelve la cantinela de la compra de droga”, se quejó.

Refirió después a la golpiza que recibió el ex intendente enfrente a la casa de su madre, en el centro paranaense. Posteriormente arremetió contra los medios “anabólicos” y refirió que rompen “acuerdos de convivencia social”.

“Detrás de los desaguisados hay gente presa hace casi tres años. ¿Cómo no se le ocurrió al fiscal no llamar a las empresas de transporte para que envíen la nómina de personas que viajaron de tal a tal fecha? Son tan desprolijos y caraduras”, criticó después.

Consignación, no financiamiento

Más adelante dijo que “el juez (de Instrucción) compró a bulto cerrado mucho pescado podrido”.

“En el trabajo de bolseo o consignación no hay financiamiento. Y Acá había consignación y no financiamiento”, sostuvo Pagliotto.

Después atacó las declaraciones de arrepentida de Luciana Lemos. “Jamás hicimos defensas atacando a coimputados. Pero no creo en la cándida Lemos. Tanto miedo no le tenía a Celis porque lo que no dijo Noelia Quiroga (defensora oficial que representa a la arrepentida) es que cuando Celis le dijo que le iba a mandar un sicario, ella se rió casi con sorna”, puntualizó el defensor de Varisco.

Agregó que no le cree porque “dice que Tavi le ordenaba qué tenía que escribir en el cuaderno”.

“Después ella dice que no le hacía caso y anotaba lo que quería”, señaló. Mencionó en ese mismo sentido las anotaciones y dijo que “Bordeira no es amigo X; ni Varisco es N; o Hernández D; ni CH es Gainza”. “Gainza está muy bien sobreseído pero me hubiera gustado que lo mismo hicieran con Varisco, Bordeira y Hernández”, se quejó.

Aseguró que a él se le acercó el verdadero “amigo X”. “Eso está en legajo de actuaciones reservadas. Le acercamos a García Escalada (Carlos, fiscal) quién es amigo X, porque es un padre de familia y persona de buen pasar que reconoció su problema”, aseveró. Además agregó que entregaron otros datos al fiscal pero les hicieron “tanto protocolo que los agarró la fuerza uruguaya”. “Varisco se comió toda la gestión acusado de narcotraficante. Nosotros hicimos todos los esfuerzos y trajimos todas las pruebas”, remarcó.

“Esto empezó mucho antes”, aseguró en referencia a la injerencia de Celis en la Unidad Municipal 2. «El oficial Gonzalo Mendoza explicó que la causa inició por una llamada anónima. Eso es mentira. El 26 de agosto de 2015, en una causa que instruye el fiscal Álvaro Piérola, frente a una tentativa de homicidio en la casa familiar de Sergio Godoy, por lo cual fueron a buscar un arma, efectivos de Investigaciones se encuentran accidentalmente con una casilla en un fondo que tenía la friolera de casi 1.700 kilos de marihuana. Este señor Godoy, cuando fue a declarar al fiscal Piérola, le dijo que trajeron la droga en un camión municipal, y fue ‘Cebolla’ Leguizamón. Por un procedimiento de rutina, a pocos metros de donde se celebraba la Fiesta de Disfraces, se encontraron con una casilla con marihuana”, relató. “Por esas cosas del destino, se hizo ominoso silencio de radio. Las primeras escuchas se ordenaron días después y recayeron sobre Hernán Rivero (jefe de la Unidad Municipal 2). Y una sola vez detectaron que Daniel Celis le pidió camiones sin GPS para hacer una mudanza”.

Reclamó después que no se haya investigado a Leonardo Airaldi, que es del partido político que dirige Patricia Bullrich.

Deslizó después que a Luciana Lemos le hayan dictado sus declaraciones. “¿Cómo voy a creer en el procedimiento de la Policía Federal? Voy a presentar una formal denuncia por la firma del acta de los Cusimano (padre e hijo, testigos civiles del allanamiento en la casa de Luciana Lemos). Salvo que padre e hijo sufrieran Párkinson, eso es imitación. Sobre ese allanamiento tampoco coinciden lo de las cajas de seguridad, no coincide el tema del perro antinarcóticos, no sabemos si estuvo o no el juez federal y el secretario. Es cierto que los Cusimano estuvieron en el lugar, pero los tiraron al piso como si fueran parte del cartel de Sinaloa”, aseveró.

Por último, sugirió que “las escrituras del cuaderno de Luciana Lemos tienen distintos temperamentos” según análisis grafológicos y eso quiere decir que “está escrito en distintos momentos”.

“Delación premiada e inquisición”

Cerca de las 15,30 de este lunes, continuó el codefensor de Varisco, Miguel Cullen, y aseguró que la investigación preparatoria fue manejada como en el medioevo.

“Cuando aparece en escena la delación”, aseguró en referencia a la declaración como arrepentida de Luciana Lemos, “acá no hay nada de arrepentimiento”.

“Acá lo que se hizo fue una negociación. Es una delación premiada”, reafirmó.

Criticó que no se haya hecho lugar a los pedidos de careos con Lemos. “Ni siquiera se les permitió escuchar las declaraciones. En la inquisición no se respetaban los derechos ni las garantías constitucionales. Las delaciones eran la forma más sencilla de obtener resultados. Lemos es una indagada que fue sometida a lo más parecido a una tortura legal que puede existir. A una madre se le dice que si no declara de ese modo, le dan tantos años de prisión. Eso fue lo que pasó y lo estamos naturalizando. Los inquisidores dicen que el delator no tenía castigo. No la juzgo porque ella quería irse a su casa con sus hijos”, observó.

Remarcó que no hay ni una escucha de Sergio Varisco. “Era mencionado cuando le recriminaban a otro. Esto es tal cual el proceso inquisidor. Acá se dijo, suelto de cuerpo, que una militante le mandó un mensaje a Bordeira diciéndole ‘narca, hasta droga repartí para ustedes’. Acá dicen haber cometido delitos en nombre de Varisco. Obvio que después se retractó, si no la tendríamos como imputada o volveríamos a romper reglas”, se quejó.

Cuestionó que “se haya violentado la vida privada, la intimidad está protegida por la Constitución Nacional”.

“No podemos consentir que nos estén escuchando. Esto no puede sostenerse desde el Estado de Derecho. De golpe nos encontramos con un proceso inquisitorial. Lo digo pero he tenido acceso al expediente para revisarlo”, aclaró.

El defensor Marcos Rodríguez Allende fue quien alegó por Griselda Bordeira. Pidió la absolución lisa y llana de la imputada. Refutó puntos o indicios que el Ministerio Fiscal refrescó en la acusación.

El abogado refirió al hecho por el cual fue indagada, procesada y remitida a juicio. “Bordeira tiene tres bases sobre las que sustentan su acusación: que ella adquirió y comercializó en forma conjunta y organizada con otros imputadas; que parte de los fondos que provenían de Hernández, Bordeira y Varisco, eran parte de un acuerdo celebrado entre Celis y Varisco que secundaban Bordeira y Hernández; que Varisco, Hernández y Bordeira adquirieron 6 panes de cocaína a $165 mil y $175 mil. Esas tres bases de imputación fueron definidas como financiación por parte del juez de Instrucción, Leandro Ríos”, introdujo el defensor.

Posteriormente, precisó los indicios que hiló el Ministerio Fiscal. “Que Bordeira tenía relación amigable y coloquial con Daniel ‘Tavi’ Celis”, remarcó. Aseguró que para sustentarlo, los fiscales mencionan un mensaje telefónico entre Celis y Bordeira. Se preguntaron los fiscales cómo Bordeira no dijo ni hizo nada para contrarrestar una afirmación de Celis: “En mi mundo gano 1 millón de pesos por mes”. Agregó que en agosto de 2016, Bordeira se interesó por Celis cuando fue detenido por el robo en Diamante y que ella entendió que había algo más detrás de eses asalto.

“Se habló mucho de que Bordeira le dijo a Hernández que él y Varisco metieron la droga en el partido. Eso es la base piramidal. Pero a ella podemos recriminarle ser comedida”, afirmó. Y pidió que se tengan en cuenta los mensajes de ella en un contexto político. “Es posible y viable la tesis del acuerdo. Y en política es más lo que no se cumple que lo que se cumple”, señaló en referencia a un mensaje que le envió una mujer mencionada donde la acusa de “narca”.

“Nunca se realizó una tarea de campo que corrobore la tesis acusatoria. Nada que pruebe que los entrecruzamientos telefónicos tienen actividad delictiva y no política”, aseveró.

“Yo le voy a dar la derecha al sargento Frías. Creo que hizo un buen papel. Pero tenemos que estar en su cuerpo y su cabeza. Él tuvo que interpretar durante casi tres años entrecruzamientos de llamadas y mensajes. En esas interpretaciones puedo entenderlo cuando dice que para él, el acuerdo celebrado era para financiación de estupefacientes. Pero eso fue en su cabeza, su interpretación”, planteó.

Más adelante, dijo que el negocio de las zapatillas existió. “Está probado y esto se derrumba como elemento indiciario que pretendió usar el Ministerio Fiscal”, dijo Rodríguez Allende. “Este castillo de arena comienza a quebrarse”, acotó.

El defensor Marcos Rodríguez Allende, sentado entre Beisel y Cappa. (Foto: ANÁLISIS).

Después refirió a la declaración indagatoria de Lemos y afirmó que fue un acto defensivo e interesado. “Es verdad que Celis presionaba a Lemos para que se produzca el comercio y para que cobre deudas que había. Lemos dice que le robaron 15 kilos de cocaína en Santa Fe, que Celis quería cobrar $2 millones por los gastos de campaña. Y que todo se complica los primeros días de abril. Acá comienza incongruencia de Lemos: primero dice que trasladó el 20 de abril de 2018 6 kilos de cocaína a la Municipalidad que se distribuyó a Varisco, Bordeira, Hernández y Gainza. Acá hay varias inconsistencias. Resulta ilógico pensar que pasaron 6 kilos de cocaína a la Municipalidad sin pagarse. La mayor irregularidad que aparece es Gainza. ¿Por qué razón está en el mismo listado que Bordeira, Varisco y Hernández? Acá hago otra interpretación, es una inconsistencia que no podemos entender. Lemos dice que Gainza le debía plata a Celis de la campaña. Y que estaba ahí porque debía plata. Entonces, es posible y probable que Bordeira, Hernández y Varisco también estén ahí porque deben plata de la campaña”, comparó.

Agregó después que “las personas que compraron estupefacientes aparecen” con pseudónimos en el cuaderno. “X, amigo X, Eco Sport. El juez Federal dice que amigo X no es Bordeira pero X sí es Bordeira. Las anotaciones no se corroboran en un completo por las anotaciones de Lemos”, alegó.

“¿La financiación de narcotráfico es la extracción de 10 mil pesos de la cuenta corriente de Bordeira? La razón de eso es el acuerdo político no cumplido. Celis exigía que le paguen lo que hizo con el Movimiento Vecinal Oeste. Lemos no tenía otra posibilidad que implorar en el Municipio”, asentó.

“Esto es más lógico y racional que pensar el financiamiento de narcotráfico. ¿Qué se financia con 10 mil pesos? Nada”, resaltó.

“Desde el Ministerio Fiscal se intentó decir que hubo actividades de Bordeira con finalidad de financiar el narcotráfico”, sostuvo y mencionó el contrato de Ángela Pineda (madre de Bordeira) para limpieza de baños y los contratos de publicidad. “De ninguna manera sirvió para financiar actividades de narcotráfico”, acotó.

“El acuerdo político de septiembre de 2017 es una manifestación unilateral de Celis, a través de un mensaje que envía a Fernández Orundes Ayala. ¿Es probable que haga Frías una interpretación errónea? Sí. El acuerdo que hubo entre Cambiemos y Celis fue tácito porque Celis se valió del Movimiento Vecinal del Oeste para el 2015, donde Cambiemos llegó y hubo cenas y bolsones. El acuerdo con Celis fue un acuerdo político tácito porque Celis se valió del MVO para exigir. Como a Celis no le cumplían con el acuerdo, no le dieron la UM2, no le dieron la posibilidad de ser concejal ni nada. Se acerca más que lo de 2017 sea un acuerdo político”, completó.

Por último reclamó la absolución de culpa y cargo de Bordeira, con la inmediata y consecuente libertad, y que se la exima de las costas y multas pedidas.

Fuente: Análisis