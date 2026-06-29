Federal A: Gimnasia perdió como visitante y está en el fondo de la tabla

Este domingo, la acción correspondiente a la 15ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A enfrentó a Gimnasia de Concepción del Uruguay con Atlético Escobar. El duelo los encontró en el estadio República de Armenia, donde Escobar juega como local, con el arbitraje de Fernando Rekers.

El Lobo uruguayense llegó a este partido con el antecedente de la derrota como local ante Sportivo AC de Las Parejas por 1-0, marcador que lo dejó con 13 unidades en el penúltimo lugar del grupo. Escobar, por su parte, venía de perder 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en condición de visitante y sumaba 14 puntos.

El conjunto local se puso en ventaja con un penal que no pareció. Juan Rodríguez amagó un rechazo y el atacante del anfitrión se dejó caer en el área de manera aparatosa, movimiento que Rekers compró para la sanción de falta. De la ejecución se encargó Ramón Villalba, que definió suave y contra el poste izquierdo para el 1-0 parcial cuando iban 20 minutos.

Aunque Gimnasia sintió el shock del gol que lo puso en desventaja, consiguió reaccionar y generó varias oportunidades en lo que quedó del primer tiempo y buena parte de la segunda mitad. Sin embargo, el empate no llegó hasta el minuto 29.

Fue tras un pase largo por la izquierda para Agustín García, que bajó el balón a la posición de Micael Bogado. El atacante definió de mediavuelta y le dio al poste izquierdo del arco del local para luego ver como el balón ingresó al arco y dio en el lateral interno de la red por el costado derecho. Gol, empate y esperanza, pero no por mucho.

Un insólito error de Ramiro Baro al intentar controlar una pelota aérea le dejó la chance servida a Núñez, que solo tuvo que empujarla hacia el arco para estampar el 2-1 que resultaría definitivo a los 43 minutos del complemento. El Mens sana empujó en el final, pero no le alcanzó.

Con el resultado final, Gimnasia quedó estacionado en la última posición junto a El Linqueño con tres partidos por delante; mientras que Escobar se escapó a 17, junto a Independiente de Chivilcoy.

Al equipo conducido por Martín Pinilla le quedan tres encuentros por delante: 9 de Julio de Rafaela (local), Gimnasia de Chivilcoy (visitante) y El Linqueño (local).